Wird Gerhard Milletich der Nachfolger von ÖFB-Präsident Leo Windtner?

Bis Oktober wird die Delegation der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft noch von Leo Windtner (70) als Präsident angeführt. Also auch gestern in Moldawien, am Samstag in Israel und am Dienstag gegen Schottland. Eine Entscheidung über die Nachfolge könnte jedoch bereits am kommenden Montag fallen, an dem sich der ÖFB-Wahlausschuss trifft.