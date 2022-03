Am Donnerstag wäre der Vertrag von Franco Foda als österreichischer Fußball-Teamchef ausgelaufen. Gestern hat der 55-Jährige bekanntgegeben, mit dem heutigen Länderspiel gegen Schottland (20.45 Uhr, ORF 1) seinen Job zu beenden. Ein "Rücktritt" war das natürlich nicht. Dass Franco Fodas Vertrag mit dem ÖFB nicht mehr verlängert wird, war seit der verpassten WM-Qualifikation am Donnerstag mit der 1:2-Niederlage in Wales klar. Das Ende der Zusammenarbeit hat nun nicht der Fußballverband, sondern