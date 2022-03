Nach dem heutigen Training in der Huber Arena, der Heimstätte des Fußball-Regionalliga-15. FC Wels, bricht Österreichs U21-Nationalteam nach Varazdin auf, wo am Freitag (18 Uhr, ORF Sport+) das EM-Qualifikationsduell mit den noch makellosen Kroaten auf dem Programm steht. Der Druck ist groß, weil sich die Mannschaft von Werner Gregoritsch bereits drei Niederlagen geleistet hat und nur auf Position drei der Gruppe A zu finden ist. Es braucht also eine Aufholjagd, um Rang zwei und damit ein Play-off-Ticket zu ergattern.

"Wir müssen klaren Kopf bewahren und mental bereit sein. Wir haben jetzt nur noch Endspiele und wissen, dass wir liefern müssen", sagte Gregoritsch im Basislager in Bad Schallerbach. Dorthin werden die ÖFB-Kicker nach dem Kroatien-Trip zurückkehren, um sich auf den nächsten Schlager – das Match gegen die zweitplatzierten Norweger am Dienstag (18 Uhr, ORF Sport+) in der Rieder Josko Arena – vorzubereiten. Der oberösterreichische Boden soll Glück bringen, an Zuversicht mangelt es nicht. Schon gar nicht bei Offensivmann Patrick Wimmer, der in der deutschen Bundesliga bei Arminia Bielefeld zügig zum Stammspieler geworden ist.

"Wir haben ein richtig starkes Nationalteam und wollen zeigen, dass die Tabelle, wie sie aktuell ausschaut, Schwachsinn ist und nicht die Realität widerspiegelt", betonte der 20-jährige Tullner, der in den jüngsten vier Länderspielen verletzungsbedingt gefehlt hatte.

Der Marktwert von Wimmer, der im Sommer 2021 von der Wiener Austria um 700.000 Euro nach Bielefeld gewechselt war, kletterte auf vier Millionen. Kein Wunder nach drei Toren und neun Vorlagen in 25 Pflichtspielen für die Arminia.

Ein Alkovener kickt für Kroatien

Während in Österreichs Kader neben sechs Debütanten (darunter Rapid-Shootingstar Bernhard Zimmermann) auch Torhüter Tobias Lawal vom LASK und Felix Seiwald von der SV Guntamatic Ried stehen, sind bei den Kroaten zwei Legionäre von Double-Gewinner FC Salzburg am Ball – Roko Simic und Luka Sucic, der in Alkoven aufgewachsen ist. Der 19-Jährige spielte vor seinem Transfer zur Red-Bull-Akademie (2016) bei der Union Edelweiß. Am Freitag darf er sich gerne zurückhalten.