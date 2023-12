Fußball-Frauen-Nationalteam: "Wir können schon träumen"

RENNES. Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam darf sich heute (21.10 Uhr) auf die zweitgrößte Kulisse in seiner Ära gefasst machen. 26.000 Fans bescheren dem Roazhon Park in Rennes, wo die Auswahl von Irene Fuhrmann im vorletzten Match der höchsten Kategorie in der UEFA Nations League auf Favorit Frankreich treffen wird, ein ausverkauftes Haus. Unübertroffen bleiben jene 68.871, die das EURO-Eröffnungsmatch am 6. Juli 2022 gegen England (0:1) im altehrwürdigen Old Trafford zu Manchester verfolgt haben.

"Wir genießen es, vor so vielen Leuten spielen zu dürfen. Es wird etwas Besonderes", sagte FC-Bayern-Legionärin Sarah Zadrazil vor dem Kräftemessen mit der Grande Nation, die das Hinspiel im Viola Park in Favoriten mit 1:0 für sich entschieden hatte. Auch die Gesamtbilanz spricht eindeutig für die Equipe Tricolore: In neun Duellen gab es sieben französische Siege und zwei Unentschieden – eines bei der EM 2017 (1:1) und eines in der EM-Quali 2020 (0:0).

"Wir können schon träumen, wir haben es in Wien sehr ordentlich gemacht", betonte Teamchefin Fuhrmann. Sollte der Premierenerfolg gelingen, hätte Österreich sogar Chancen auf den Gruppensieg, der mit dem Semifinaleinzug belohnt wird. Und dann wäre es gar nicht mehr so weit zu einem Endspielticket, das übrigens einen prestigeträchtigen Startplatz bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris garantiert. Wie gesagt: Träumen ist erlaubt.

Zunächst gilt es aber, das erste Etappenziel, nämlich den Klassenerhalt in der Liga A, zu fixieren. Das gelingt bereits, wenn sich zuvor (ab 19 Uhr) Norwegen und Portugal mit einem Remis trennen.

Doch die Österreicherinnen, die von Linz aus nach Frankreich geflogen sind und zum Abschluss der Gruppenphase am Dienstag (19.15 Uhr) in St. Pölten gegen Norwegen spielen werden, schauen in erster Linie auf sich selbst. "Wir sind bekannt dafür, dass wir die Großen ärgern können. Genau das wollen wir tun", verspricht Julia Hickelsberger-Füller den Kontrahentinnen aus der Grande Nation einen heißen Tanz.

Allerdings bringen die Französinnen sehr viel Qualität mit. Das bekam zuletzt auch Serienmeister SKN St. Pölten in der Champions League bei Olympique Lyon (0:2) zu spüren. Die herausragenden Spielerinnen sind Abwehrchefin Wendie Renard (33) und Stürmerin Eugenie Le Sommer (34).

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos