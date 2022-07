"Wir haben viele begeistert und inspiriert"

"Ein Riesenkompliment an Österreich. Dieses Team hat uns alles abverlangt." Der deutschen Fußball-Bundestrainerin stand die Erleichterung nach dem 2:0-Sieg im EURO-Viertelfinale ins Gesicht geschrieben. Eine Niederlage des achtfachen Europameisters, zweimaligen Weltmeisters und Olympiasiegers gegen die Nummer 21 der FIFA-Rangliste hätte im Nachbarland ein gewaltiges Rauschen im Blätterwald ausgelöst, entsprechend groß war der Druck gewesen. "Die Österreicherinnen können fighten bis zum Ende, wir hatten auch ein bisschen Glück", gestand Lina Magull, die Schützin des 1:0 (25.). Das bestätigte auch DFB-Kapitänin Alexandra Popp, die nach einem Fehler von ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger in der 90. Minute alles klarmachte.

Offenbar wollte es das Gesetz der Serie so, die Mittelstürmerin hat in jedem der vier EURO-Matches getroffen. "Wir sind, glaube ich, verdient weitergekommen. Die Österreicherinnen hatten starke Phasen", sagte Popp. Für sie und ihre Teamkolleginnen geht die Reise am Mittwoch in Milton Keynes gegen Frankreich oder Titelverteidiger Niederlande weiter.

Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann wäre auch gerne in der "Reißbrettstadt" angetreten, es hat nicht viel gefehlt. "Ich ziehe den Hut vor meinem Team. Wir haben Deutschland mehr als gefordert. Darauf sind wir stolz, das wollen wir mitnehmen", sagte die 41-Jährige: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass dem Frauen-Nationalteam eine rosige Zukunft bevorsteht."

Vor fünf Jahren in den Niederlanden hatte es die rot-weiß-rote Equipe mit einer überragenden Defensivleistung ins EURO-Semifinale geschafft, diesmal war eine Runde früher Endstation, was die Leistung aber nicht schmälern soll. Im Gegenteil. "Wir waren bei den Abschlüssen in den Top Sechs bei dieser EM. Das ist der größte Schritt im Vergleich zu 2017. Die Spielerinnen haben ganz viele Menschen begeistert und inspiriert – auch auf der europäischen Bühne", sagte Fuhrmann mit leuchtenden Augen. Die Lobeshymnen von deutscher Seite bestätigen das.

"Das muss uns Mut machen"

Kapitänin Viktoria Schnaderbeck, die das K.-o.-Duell wegen einer Knieblessur verpasst hatte, schloss sich den anerkennenden Worten nahtlos an. "Es macht mich sehr dankbar, wie sich jede Einzelne in dieses Projekt eingebracht hat. Wie wir gespielt haben, muss uns einfach Mut machen", betonte die 31-Jährige, die trotz zahlreicher Verletzungen noch keine Gedanken an ihr Karriereende verschwendet. "Die WM 2023 treibt mich an." Und nicht nur die.

Es geht um eine kontinuierliche Weiterentwicklung. "Nicht nur der ÖFB, sondern jeder Landesverband muss in die Hände spucken und Gas geben", sagte Fuhrmann. "Wir müssen mehr Mädchen zum Fußball bringen." (alex)