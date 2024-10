Willkommen zurück in Linz, Erling Haaland!

Kennen Sie den schon? Sitzt der Erling Haaland bei einem Fußballspiel auf der Ersatzbank ... Dieser Witz wird dem Fußball-Superstar bei seiner Linz-Rückkehr erspart bleiben. Am Sonntag (20.45 Uhr, ORF eins live) trifft der 200-Millionen-Euro-Stürmer mit Norwegens Nationalteam in der seit Monaten ausverkauften Linzer Raiffeisen Arena auf Österreich. In Oberösterreich – man möchte es kaum glauben – war das sehr wohl bereits der Fall: In seinem ersten halben Jahr bei Red Bull Salzburg