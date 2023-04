Wienroither: "Der Stellenwert des Frauen-Fußballs ist krass"

Wenn Laura Wienroither über die familiäre Atmosphäre im österreichischen Fußball-Nationalteam der Frauen spricht, gerät die Frankenburgerin ins Schwärmen. "Es ist wie ein Nachhausekommen, das Klima ist großartig, ich würde mein letztes Hemd auf dem Platz lassen", betonte die Legionärin des WFC Arsenal, mit dem die 24-jährige Außenverteidigerin auf der Erfolgswelle surft.

Die "Gunners" haben den englischen Ligapokal gewonnen, in der Super League nach wie vor Titelchancen und in der Champions League mit einem Sieg über den FC Bayern das Semifinale erreicht. Doch nicht nur das ist inspirierend, auch die wachsenden Kulissen auf der Insel spornen Wienroither an. Gegen Tottenham kamen 47.367 Fans ins mondäne Emirates Stadium, gegen Chelsea waren es 46.881, gegen die Bayern mehr als 21.000.

Die EURO 2022 in England mit dem Titelgewinn der Three Lionesses im Wembley-Stadion hat der Szene einen enormen Schub verliehen. Das ist ganz im Sinne von Wienroither. "Der Stellenwert des Fußballs ist krass, viele Spiele werden live übertragen, die Zuschauerzahlen steigen extrem. Daran sieht man den hohen Stellenwert. Es passiert ständig etwas, sie pushen den Frauenfußball, der jene Wertschätzung bekommt, die er verdient", berichtete die Wahl-Londonerin: "Die FA (der englische Verband, Anm.) hat wirklich einen sehr guten Job gemacht."

Doppelpass mit Schnaderbeck

Auch die sogenannte "Finalissima", die erste Auflage der Begegnung zwischen den Europameisterinnen (England) und den Südamerikameisterinnen (Brasilien), zog die Massen in ihren Bann. Die Britinnen behielten am Donnerstag vor nicht weniger als 83.000 Besuchern in Wembley mit 4:2 nach Elfmeterschießen die Oberhand. Nach regulärer Spielzeit war es 1:1 gestanden.

Klar, dass sich Wienroither im Mutterland des Fußballs blendend aufgehoben fühlt. Das liegt auch daran, dass sie seit Kurzem von ihrer ehemaligen ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck, die ihre Karriere im Vorjahr beendet hat, auf Managementebene beraten wird. Die 32-jährige Grazerin hat die Sportmarketingagentur "PRO-SPECTIVE" gegründet. "Konkret geht es um zwei Bereiche: den Aufbau und die Vermarktung der Persönlichkeitsmarke und maßgeschneiderte Dienstleistungen, die über die klassische Sponsoren- und Testimonialbetreuung hinausgehen", erläuterte Schnaderbeck.

"Gewillt, das Beste rauszuholen"

"Ich schätze die Viki als Person. Wenn sie etwas macht, dann steht sie mit hundertprozentigem Herz dahinter. Ich habe gesehen, dass wir eine große Plattform haben. Das Gesamtpaket passt", begründete Wienroither ihr Ja-Wort zu "PRO-SPECTIVE".

Trotz ihrer erst 24 Jahre ist die Oberösterreicherin auf dem besten Weg zur Führungsspielerin: "ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hat mir die Möglichkeit gegeben, als Spielerin wachsen zu können. Meine Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende. Wir sind gewillt, das Beste rauszuholen."

