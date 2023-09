Werden Sabitzer und Alaba fit?

Marko Arnautovic und Stefan Posch fallen für Österreichs kommende EM-Qualifikationsspiele sicher aus, bei zwei weiteren aktuell verletzten Leistungsträgern darf sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick Hoffnungen auf einen Einsatz machen: Mittelfeldmotor Marcel Sabitzer und Abwehrchef David Alaba könnten rechtzeitig zum Heimspiel gegen Belgien am 13. Oktober und zur Partie in Aserbaidschan drei Tage später fit werden.

Bei Alaba gab Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti Entwarnung: Nach seiner Oberschenkelblessur werde der Wiener zwar heute im Ligaspiel gegen Girona fehlen, ein Einsatz am Dienstag in der Champions League gegen Neapel sei aber möglich. Sabitzer soll laut Dortmund-Trainer Edin Terzic in der kommenden Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen. "Da werden wir sehen, für wie viel es reicht." Sabitzer hatte sich im Champions-League-Einsatz gegen Paris Saint-Germain eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen.

Kaderbekanntgabe am Montag

Am Montag gibt Rangnick seinen Kader bekannt (18 Uhr, ORF Sport+). Das ÖFB-Team benötigt aus den letzten drei Spielen in Gruppe F (am 16. November ist Österreich in Estland am Ball) noch zwei Punkte, um den Platz bei der EM 2024 in Deutschland aus eigener Kraft zu fixieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.