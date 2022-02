Laura Wienroither hat das EURO-Fieber schon gepackt. Das ist wenig verwunderlich. Seit ihrem Jänner-Transfer zum FC Arsenal in das Mutterland des Fußballs sitzt die 23-jährige Fußball-Teamspielerin aus Frankenburg praktisch an der Quelle. England ist ab 6. Juli Gastgeber der Kontinental-Titelkämpfe, Österreich in exakt 133 Tagen der Auftaktgegner im legendären "Old Trafford" zu Manchester.