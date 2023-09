Warum das 3:1 für David Alaba eine Befreiung war

Ehrliche und offene Einblicke in das Innenleben einer Mannschaft lassen sich nach einem großen Sieg natürlich immer leichter geben. Es war aber dennoch nicht alltäglich, wie tief David Alaba nach dem 3:1-Erfolg der österreichischen Nationalmannschaft in Schweden mit genau diesen Worten blicken ließ: "Wir hatten in den letzten Jahren immer diese Momente, wo wir, wenn wir ehrlich sind, solche Spiele dann niemals gewonnen haben, niemals." Es war genau dieses eine Wort "niemals", das Österreichs