Vorverkauf für ÖFB-Länderspiele in Linz startet: LASK-Abonnenten bevorzugt

Die EM-Qualifikationsspiele am 24. März gegen Aserbaidschan sowie am 27. März gegen Estland wird Österreichs Fußball-Nationalteam in der neuen Linzer Raiffeisen-Arena bestreiten.

Wie der Fußball-Bund während eines Medientermins von Teamchef Ralf Rangnick am Freitag bekanntgibt, startet der freie Vorverkauf für die Karten am 8. März um 14 Uhr.

Ein Verkaufsrecht auf die Karten haben die LASK-Abonnement-Besitzer, die bereits ab Sonntag, 3. März um 12 Uhr Tickets ordern können. Die Tickets sind im ÖFB-Onlineshop erhältlich.

