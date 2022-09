Vorne fehlte die Durchschlagskraft

Das Gesetz der Serie war stärker als der Traum von der Sensation. Auch im siebenten Länderspiel gegen den amtierenden Fußball-Europameister England sprang für Österreichs Frauen-Nationalteam weder ein Tor noch ein Punkt heraus, die "Lionesses" gewannen in der WM-Qualifikation in der ausverkauften Wiener Neustädter Arena 2:0 (1:0).

Weil Belgien gegen Norwegen 0:1 verlor, lebt nach wie vor die Chance, mit einem vollen Erfolg im morgigen letzten Gruppenspiel (20.30 Uhr, ORF Sport+) gegen Außenseiter Nordmazedonien den Sprung unter die drei besten von insgesamt neun Zweiten zu landen und sich damit eine von drei Play-off-Hürden auf dem Weg zur WM-Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland zu ersparen.

Volle Ränge in Wiener Neustadt gegen England Bild: APA/Alex Halada

"Es ist eine Qualitätssache"

"Wir werden uns steigern müssen. Wir sind nicht an unser Maximum gekommen, haben auch nicht so aggressiv gewirkt wie sonst", analysierte Mittelfeldspielerin Laura Feiersinger, die sich mit einem Distanzschuss dem möglichen 1:1-Ausgleich angenähert hatte. Auch bei Julia Hickelsberger-Füller fehlten nur Zentimeter. Letztlich war der Sieg der Britinnen, die ihre jüngsten 13 Ländermatches gewonnen haben, aber verdient.

"Am Ende ist es schon noch ein Stück weit eine Qualitätssache, welche Entscheidungen ich im Angriffsdrittel treffe, wie ich die Chancen nutze", erklärte Teamchefin Irene Fuhrmann.

"Auf diesem Niveau entscheiden eben Kleinigkeiten. Wir waren zuletzt dreimal relativ knapp dran, das ist schon bitter", stellte Rechtsverteidigerin Laura Wienroither leicht frustriert fest. Die 23-jährige Frankenburgerin gibt sich aber kämpferisch, gegen Nordmazedonien (wieder in Wiener Neustadt) soll es ein Auftritt mit Nachdruck werden. Auch deshalb, weil es – wider Erwarten – noch um etwas geht. Das Hinspiel am 21. September 2021 endete übrigens 6:0 für Österreich, Nicole Billa trug sich damals dreimal in die Schützenliste ein.

Viktoria Schnaderbeck und Lisa Makas wurden verabschiedet. Bild: GEPA pictures

Nicht nur die Niederlage gegen England schmerzt, sondern auch die ausgelassene Chance, eine größere Bühne für dieses Event zu schaffen. In Wiener Neustadt ist die Kapazität mit 2600 limitiert, die Nachfrage war deutlich höher. "Es ist Samstag, eine gute Uhrzeit (17.30 Uhr, Anm.), die Europameisterinnen kommen – die Voraussetzungen waren durchaus da, in einem größeren Stadion zu spielen", merkte Verena Hanshaw an. So sah es auch Wienroither: "Man hätte mehr Menschen die Möglichkeit geben können, bei diesem Match dabei zu sein." Und Ex-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Lisa Makas, die feierlich verabschiedet wurden, den verdienten Applaus zu spenden.