Von 0 auf 100  Manchester wartet auf die EUROphorie

Von einer EUROphorie ist hier in Manchester noch nichts zu spüren. Aber das wird sich schlagartig ändern, wenn heute um 21 Uhr (ORF 1) das Eröffnungsspiel zwischen Österreichs und Englands Fußballfrauen angepfiffen wird. Dann wird sich das Old-Trafford-Stadion von seiner besten Seite zeigen, 75.000 Fans dürfen aus dem Theater der Träume einen Hexenkessel zaubern, der diesem Turnier eine exquisite Note verleiht. Seit 1984 werden Frauenfußball-Europameisterschaften ausgetragen, noch nie war eine Kulisse größer, noch nie eine Arena geschichtsträchtiger als jene von Manchester United.

Es braucht aber offenbar Zeit, um das Publikum in der 550.000 Einwohner zählenden Stadt auf Betriebstemperatur zu bringen. Auch das Rauschen im Blätterwald hält sich (noch) in Grenzen.

Video: OÖN-Redakteur Alexander Zambarloukos mit einem ersten Stimmungsbericht aus Manchester

Der "Daily Star" widmete der EURO als Einstandsgeschenk immerhin einen achtseitigen Innenteil zum Herausnehmen, die "Manchester Evening News" verloren hingegen keine einzige Zeile, dafür tobten sie sich beim englischen Meister Manchester City und dessen Lokalrivalen Manchester United, bei dem Superstar Cristiano Ronaldo einfach nicht zum Trainingsauftakt erschienen ist, aus.

"Aus familiären Gründen", wie es heißt. Dass der 37-Jährige die "Red Devils" verlassen möchte, ist längst kein Geheimnis mehr. Sein Anspruch ist es, in der Champions League zu glänzen. Dafür muss "CR7" die Adresse wechseln.

Die Berichterstattung ist ziemlich männerlastig. Christian Eriksen, der seit seinem Herzstillstand bei der EURO 2021 mit einem Defibrillator spielt, soll ManUnited sein Ja-Wort gegeben haben, Manchester City freut sich auf Neuzugang Kalvin Phillips, vermeldet aber gleichzeitig den Abgang von Torjäger Gabriel Jesus zu Arsenal. Alles in epischer Breite in den "Evening News".

Und was ist mit Englands Frauen-Team? Nichts. Keine Zeile. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Als ein paar Spielerinnen am Vormittag den "Deansgate" im Stadtzentrum entlangspazieren, tun sie das weitgehend unerkannt, obwohl sie im Outfit der "Three Lionesses" unterwegs sind. Immerhin: Ein Kastenwagen-Fahrer hupt, kurbelt das Fenster herunter und ruft ihnen "Come on, girls" zu. Es wird mit einem Winken erwidert.

"The Times" servieren Tennis-Rüpel Nick Kyrgios auf dem Titelfoto – mit dem Zusatz "Er sieht schon wieder Rot". Der Wimbledon-Viertelfinalist und seine Mitstreiter und -innen bekommen vier Seiten, die Frauen-EURO ist mit einer halben präsent.

Es geht um die Motivationsmethoden von Sarina Wiegman, Englands Teamchefin, die die Niederlande 2017 zum EM-Titel geführt hat. Nachdem Kika Van Es vor fünf Jahren in der Vorbereitung in einem internen Trainingsspiel geglänzt hatte, staunte sie nicht schlecht bei dem, was Wiegman für sie als Trophäe bereithielt. "Das ist einer meiner Büstenhalter. Ich habe ihn gewählt, weil er mich unterstützt. Er ist ein Symbol für die Unterstützung, die wir von unseren Fans bekommen."

Gähnende Leere – bis heute

Eine andere Gewinnerin einer Übungseinheit bekam einen leeren Bilderrahmen – garniert mit mit Wiegmans Wortspende "Erinnert euch, Mädchen: In ein paar Monaten wird darin ein Foto sein mit uns und dem Pokal auf der Bühne." Gesagt, getan.

Wer Fanshops oder EURO-Souvenirs sucht, wird enttäuscht. Vor dem Old-Trafford-Stadion ist ein Straßenverkäufer anzutreffen, der gerade seine Schals sortiert. Der Verkaufserlös? Gleich null. Auch in den Lokalen lief das Geschäft schon besser. Mit Corona-Restriktionen hat das nichts zu tun, die Pandemie ist hier so gut wie abgeschafft. Nur im Medienbereich gibt es geringfügige Einschränkungen. Pressekonferenzen sind mit Masken zu besuchen, Gleiches gilt für die Mixed-Zone bei der Begegnung der Journalisten mit den Aktiven. Der einzuhaltende Mindestabstand beträgt 150 Zentimeter. Damit hat es sich.