Viertes Länderspiel binnen elf Tagen: Wer hat genug Kraft gegen Dänemark?

Wer ist noch frisch genug, um nach einer so langen Saison und vor dem vierten Länderspiel binnen elf Tagen noch einmal über die Schmerzgrenze zu gehen?

Das ist die Hauptfrage vor dem heutigen Saisonabschluss der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Kopenhagen gegen Dänemark (20.45 Uhr, ORF eins live). Und sie beschäftigt natürlich auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der seinen Spielern erst heute seine Aufstellung verraten wird, obwohl es bereits gestern nach Kopenhagen ging. Am frühen Abend landete die Mannschaft in Kopenhagen. Auf ein Abschlusstraining hat man gestern sowohl in Wien als auch in Dänemark verzichtet.

Ein doch ungewöhnlicher Vorgang, der dem dichten Terminkalender geschuldet ist. Rangnick: "Ich habe eine solche Konstellation selbst noch nie erlebt. Vier Länderspiele binnen elf Tagen – das gibt es nicht einmal bei einer Welt- oder Europameisterschaft. Deshalb habe ich auch entschieden, dass es keinen Sinn macht, noch einmal zu trainieren. Wir brauchen die Kraft und die Körner für das Match. Ich habe auch als Vereinstrainer schon Spiele ohne echtes Abschlusstraining bestritten und bin damit eigentlich immer gut gefahren."

Stefan Posch (li./gegen Martin Braithwaite) fällt aus. Bild: APA/Georg Hochmuth

Das 1:1 gegen Weltmeister Frankreich hat den Spielern alles abverlangt. Stefan Posch und Maximilian Wöber sind angeschlagen – und deshalb bereits aus dem Teamcamp abgereist.

Alaba begleitet das Team

Kapitän David Alaba begleitet das Team, obwohl er selbst verletzungsbedingt nicht spielen kann. Rangnick: "Ich habe ihm das offengelassen. Aus meiner Sicht wäre es absolut in Ordnung, wenn er nach einer so langen Saison inklusive Champions-League-Finale mit Real Madrid gegen Liverpool jetzt einfach Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Aber es zeigt auch, welchen Charakter David hat und welcher Spirit innerhalb der Mannschaft herrscht."

In der Innenverteidigung gibt es den größten Engpass. Mit Gernot Trauner, Kevin Danso und Marco Friedl hat Rangnick noch drei potenzielle Optionen.

Im Tor bekommt Heinz Lindner noch einen zweiten Einsatz, nachdem Patrick Pentz zuletzt gegen Dänemark und vor allem gegen Frankreich in Top-Form agiert hat. Rangnick: "Nachdem beide in den bisherigen drei Spielen so stark gespielt haben, wollte ich auch Heinz Lindner noch ein zweites Match geben. Ich hätte auch Martin Fraisl gern gesehen, wenn es noch ein weiteres Spiel gegeben hätte. So gab es aber keinen Grund, auf der Torhüterposition einen dritten Spieler zu bringen."

Heinz Lindner steht heute im Tor. Bild: GEPA pictures

Rangnicks Warnung

Sowohl beim 1:1 gegen Frankreich als auch beim 1:2 gegen die Dänen im Hinspiel in Wien hat Rangnick nach dem Spiel Kritik geübt. Gute Leistungen allein seien kein Ruhekissen. "Das Spiel gegen Dänemark hätten wir gewinnen können. Wenn nicht, dann musst du zumindest das 1:1 über die Runden bringen. Vor dem schönen Tor zum 1:2 hätten wir den Angriff dreimal unterbinden müssen. Das hängt auch mit den Basics zusammen. Das darf nicht noch einmal passieren."

Auch Christopher Trimmel, der nach einer Topsaison bei Union Berlin auch im Nationalteam aufgezeigt hat, freut sich auf das Spiel in Kopenhagen. "Wir haben schon im Heimspiel gegen Dänemark gesehen, dass nur wenig gefehlt hat – und es eine Chance gibt. Dafür müssen wir effizienter werden und die Fehler abstellen."