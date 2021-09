Im WM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und Österreich fällt heute (20.45, ORF 1 live) in Haifa wohl eine erste Vorentscheidung im Kampf um den zweiten Tabellenplatz. Im OÖN-Interview spricht Israels Teamchef Willi Ruttensteiner über die Bedeutung der Partie, die Erinnerung an Israels 4:2-Sieg über Österreich und das tägliche Leben in Israel zwischen Fußball, Krieg und Corona.