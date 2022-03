Viele Fragen vor Österreichs Start ins WM-Play-off

Am Donnerstag in einer Woche versucht Österreichs Fußball-Nationalteam im WM-Play-off gegen Wales den ersten von zwei Schritten zu setzen, um bei der WM in Katar doch noch dabeisein zu können. Man benötigt einen Sieg, um danach gegen den Gewinner der Partie Ukraine gegen Schottland um ein WM-Ticket zu spielen.

ÖFB-Teamchef Franco Foda verzichtet in seinem Kader auf Stefan Ilsanker und Alessandro Schöpf, die zuletzt kaum Spielpraxis hatten. Dafür kehren die verletzt gewesenen Xaver Schlager, Valentino Lazaro, Sasa Kalajdzic und Stefan Lainer zurück. Foda: "Ich wollte nicht viel ändern, die einberufenen Spieler kennen die Abläufe."

Interessant wird die Tormann-Frage. Daniel Bachmann, zuletzt Stammtorhüter im ÖFB-Team, hat nach dem Trainerwechsel zu Roy Hodgson nicht mehr für den FC Watford gespielt. Heinz Lindner (FC Basel) und Patrick Pentz (Austria Wien) sind die Alternativen. Foda: "Ich würde jeden der drei Torhüter ohne Bedenken aufstellen." LASK-Torhüter Alex Schlager ist wie Thomas Goiginger und Sascha Horvath auf Abruf nominiert.

Weil die ÖFB-Auswahl danach im Aufstiegsfall bis Juni auf das Play-off-Finale warten muss, wird am 29. März noch ein Testspiel eingeschoben. Gegner wird im Falle des Aufstiegs der Verlierer des Play-off-Spiels zwischen Schweden und Tschechien sein. Im Falle eines Aus gegen Wales wäre hingegen Schottland als Testgegner fix.

Völlig offen ist auch, wann genau das Play-off-Finale im Juni steigen wird. Der Kalender ist mit den Nations-League-Spielen gegen Kroatien, Frankreich und zwei Mal gegen Dänemark mit vier Spielen zwischen dem 3. und 13. Juni bereits voll. Die Chance ist groß, dass das Play-off-Finale anstelle eines Nations-League-Spiels angesetzt wird. Ebenfalls pikant: Die WM-Auslosung findet bereits im April statt. Österreich würde bei einem Sieg über Wales mit ausgelost werden, ohne zu wissen, ob man bei der Endrunde im November überhaupt wirklich dabei sein wird.