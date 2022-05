Über Bad Wimsbach und Wels zur EM?

Bad Wimsbach und Wels sind die Schauplätze der finalen Phase der Fußball-Qualifikation für die Frauen-U19-EM-Endrunde, die von 26. Juni bis 9. Juli in Tschechien über die Bühne gehen wird. Nur die Siegerinnen des Ausscheidungsturniers mit Österreich, Bulgarien, der Ukraine und Norwegen lösen ein Ticket. Als haushoher Favorit gelten die Skandinavierinnen. Trotzdem traut sich die rot-weiß-rote Equipe, in der die 18-jährige Innviertlerin Isabell Schneiderbauer von OÖ-Liga-Champion LASK steht, mit dem Rückenwind der Fans eine Überraschung zu.

Vieles wird vom Ausgang des heutigen Auftaktspiels (18 Uhr, Livestream auf ÖFB TV) gegen Bulgarien in Bad Wimsbach abhängen. "Dass wir uns in vertrauter Umgebung vorbereiten und vor eigenem Publikum, unseren Freunden, Eltern und Verwandten spielen dürfen, kann ein entscheidender Faktor sein", betonte ÖFB-Cheftrainer Hannes Spilka, der trotz sieben Absagen die Ruhe in Person bleibt. "Wir sind ein perfekt eingespieltes Team. Wir haben die Fähigkeit, diese kleine Sensation zu schaffen, wenn wir zusammenhalten und alles reinwerfen."

Eigentlich hätte das Heim-Event schon im April in Lindabrunn und Traiskirchen über die Bühne gehen müssen, doch die russische Invasion in die Ukraine erzwang eine Verschiebung. Die U19 aus dem vom Krieg erschütterten Land sollte nicht um ihre sportliche EM-Chance gebracht werden. Jetzt gibt es grünes Licht für die blau-gelbe Auswahl – sehr zur Freude von Spilka. "Es ist ein Super-Zeichen, dass die Ukrainerinnen dabei sein können. Hoffentlich gibt ihnen die Teilnahme am Turnier zumindest für ein paar Tage ein gewisses Gefühl der Normalität." Österreich trifft am Freitag (18 Uhr) in Bad Wimsbach auf die Ukraine und am Montag (18 Uhr) in der Welser Huber Arena auf Norwegen.

Meistertitel knapp verpasst

In der englischen Super League fehlte dem FC Arsenal nur ein einziger Punkt auf den Titel, den Chelsea holte. Zum Abschluss gewannen die "Gunners" mit Torfrau Manuela Zinsberger bei West Ham 2:0. Die Frankenburgerin Laura Wienroither war Ersatz.