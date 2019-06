U21-EM: Österreich verabschiedete sich mit Anstand

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam hat sich mit Anstand vom EM-Turnier in Italien verabschiedet. Das gestrige 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen Deutschland war absolut verdient. Und hätte die Mannschaft von Werner Gregoritsch nicht drei hundertprozentige Chancen vergeben, dann wäre das Aufstiegsrennen vielleicht sogar noch etwas spannender geworden. Auch wenn man dafür zumindest einen 4:2-Sieg benötigt hätte, weil Dänemark im Parallelspiel Serbien 2:0 bezwang.

Die Fans ließen das Team auch gestern nicht im Stich. Der Großteil unter den 9100 Zuschauern im Stadio Friuli in Udine war in Rot-Weiß-Rot gekleidet. Auch das hatte sich die Mannschaften dank der Leistungen in den vergangenen Monaten mehr als verdient.

Wieviel Emotion in der österreichischen Nationalmannschaft steckte, sah man bei Kevin Dansos Ausgleichstor zum 1:1 (23.). Unmittelbar danach lief der Torschütze, gefolgt von allen Mitspielern, in Richtung Ersatzbank und umarmte Teamchef Gregoritsch. Lange hatte er sich beim Anlauf Zeit gelassen, Deutschlands Torhüter Alexander Nübel machte dennoch keinen Schritt in eine Richtung. So kam er am Ende beim scharf ins linke Eck geschossenen Strafstoß zu spät. Der Elfmeter war klar, nachdem der Torhüter davor Österreichs Stürmer Sasa Kalajdzic mit dem Knie im Gesicht getroffen hatte.

Schade, dass der schon am Donnerstag gegen Dänemark als Elferschütze vorgesehen gewesene Danso erst jetzt seinen ersten Strafstoß schießen konnte.

Österreich versteckte sich von Beginn an nicht, Deutschland gelang dennoch das erste Tor. Luca Waldschmidts 25-Meter-Schuss zum 0:1 (14.) ins rechte Kreueck allein war allerdings bereits das Eintrittsgeld wert gewesen. Und der Freiburg-Stürmer stellte auch unter Beweis, warum sein Marktwert 12 Millionen Euro beträgt.

Keine fremde Hilfe

Man wusste bald, dass von Serbien keine Schützenhilfe zu erwarten war und deshalb ein "normaler" Sieg nicht reichen würde, sondern die Partie mit drei Toren Differenz oder mit 4:2 gewonnen hätte werden müssen. Deshalb drückte Österreichs Team auch weiterhin. Beinahe hätte es auch geklappt.

Beim Kopfball von Kalajdzic aus kurzer Distanz reagierte Nübel mit einem sensationellen Reflex (34.). Die Gregoritsch-Elf wirkte deutlich frischer als beim 1:3 gegen Dänemark. Mit LASK-Spieler Maximilian Ullmann links in der Viererkette, Husein Balic und Dejan Ljubicic im Mittelfeld sowie Stürmer Sasa Kalajdzic hatte der Teamchef vier neue Spieler aufgeboten. Der Angreifer der Admira hätte die Partie in der 45. Minute noch einmal richtig spannend machen müssen, traf per Kopf aber nur die Stange. Und auch bei Balics Sololauf auf Deutschlands Keeper Nübel versagten am Ende die Nerven (54.). Österreichs Semifinal-Träume platzten, weil Cleverness und Effizienz im Abschluss fehlten. Einsatz und Leidenschaft passten aber von der ersten bis zur letzten Minute. Deshalb wurden Alexander Schlager & Co. am Ende auch mit Standing Ovations verabschiedet.

Österreich - Deutschland 2 - Endstand 1:1

Udine, Stadio Friuli, 9.100, SR Treimanis (LAT).

Tore: 0:1 (14.) Waldschmidt 1:1 (24.) Danso (Elfmeter)

Österreich: A. Schlager - Friedl, Danso, Posch, Ullmann - Lienhart, D. Ljubicic (54. C. Baumgartner) - Horvath, X. Schlager, Balic (85. Honsak) - Kalajdzic (77. Grbic)

Deutschland: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs - Neuhaus (56. Serdar), M. Eggestein (83. Koch), Dahoud - Öztunali, Waldschmidt, Richter (56. Amiri)

Gelbe Karten: D. Ljubicic bzw. Nübel, Tah, Serdar, Henrichs

Die Besten: Danso, Friedl, Lienhart, X. Schlager bzw. Waldschmidt, Nübel, Dahoud

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at