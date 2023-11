U21: Österreich hilft eigentlich nur eine Sensation weiter

Das österreichische U21-Nationalteam benötigt in der laufenden EM-Qualifikation für die Endrunde 2025 ganz dringend Erfolge.

Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch empfängt heute (18.30 Uhr/live ORF Sport +) in der Innviertel-Arena in Ried Frankreich. Die Franzosen führen die Qualifikationsgruppe H mit neun Punkten aus drei Spielen und 15:1 Toren vor Slowenien (neun Punkte aus vier Spielen und Österreich (vier Punkte, drei Spiele) an.

Gegen die vom ehemaligen Stürmerstar Thierry Henry betreuten Franzosen wäre ein Punktgewinn eine große Überraschung. Will man im Kampf um ein EM-Ticket aber noch eine realistische Chance haben, wäre ein solcher aber durchaus wichtig.

"Das wird eine sehr große Herausforderung für uns als gesamtes Team. Ein Blick auf den französischen Kader genügt, um zu sehen, welche Qualität sie in jedem Mannschaftsteil haben", erklärte Gregoritsch. Karten für das Duell gegen die französische Weltklassemannschaft, bei der auch Bayern-München-Star Mathys Tel spielt, gibt es online unter www.svried.at, die Abendkassen haben heute ab 17 Uhr geöffnet. Für die mit 16 Mannschaften ausgetragene Endrunde im Sommer 2025 qualifizieren sich die Sieger der neun Qualifikationsgruppen und die drei besten Gruppenzweiten. Die restlichen sechs Gruppenzweiten ermitteln in einem Play-off drei weitere EM-Teilnehmer.

Weiteres Spiel in Ried

Österreichs U21 bestreitet am Dienstag, 21. November, ebenfalls in Ried, ein abschließendes Testspiel gegen Nordmazedonien. Die EM-Qualifikation wird am 26. März mit dem Heimspiel gegen Zypern fortgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass auch dieses Spiel in Ried ausgetragen wird.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif