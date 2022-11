Test gegen WM-Teilnehmer

Die ÖFB-Auswahl misst sich in Lignano (17.30 Uhr) in einem von zwei Test-Länderspielen zum Jahresabschluss mit dem Weltranglisten-Vierzehnten Italien. "Uns erwartet ein richtig cooles Duell mit einem WM-Teilnehmer. Sie werden uns sicher alles abverlangen", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

Priorität hat für sie heute und auch am Dienstag in Wiener Neustadt gegen die Slowakei, viele Spielerinnen zum Einsatz zu bringen. "Das Ergebnis ist sicher nicht erstrangig, weil wir in einer Prozessphase sind. Und in der Vergangenheit haben wir auch gesehen, wie wichtig es sein kann, das eine oder andere Mal nicht erfolgreich zu sein."