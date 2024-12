Teamchefin verlässt den ÖFB: "Schritt ist mir nicht leicht gefallen"

Es sei der richtige Zeitpunkt für neue Impulse, schreibt der ÖFB in einer Aussendung am Freitag.

Lesen Sie auch: LASK löst den Vertrag mit Rene Renner auf

"Die Entscheidung, dass Irene ab sofort nicht mehr Teamchefin des Frauen-Nationalteams sein wird, war sehr schwer zu treffen. Irene hat hervorragende Arbeit geleistet und hat über Jahrzehnte in unterschiedlichen Funktionen dazu beigetragen, den Frauenfußball in Österreich aufzubauen und zu entwickeln", wird Sportdirektor Peter Schöttel zitiert.

"Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen, da ich meinen Job bis zum letzten Tag mit einhundert Prozent Leidenschaft und Einsatz ausgeübt habe und dem Team immer sehr verbunden war", sagt Fuhrmann. "Aber ich habe auch immer betont, dass es am Ende nicht um meine Person geht, sondern um die Weiterentwicklung des Frauen-Nationalteams, dem Zugpferd des gesamten österreichischen Frauenfußballs. Mit der verpassten EM-Qualifikation erscheint mir der Zeitpunkt der richtige zu sein, für neue Impulse an der Spitze Platz zu machen."

Mehr zum Thema LASK LASK Zulj beruft sich auf vergangene Erfolge - das ist beim LASK aktuell zu wenig Der Kapitän der Schwarz-Weißen kann die Kritik nur zum Teil nachvollziehen Zulj beruft sich auf vergangene Erfolge - das ist beim LASK aktuell zu wenig

Irene Fuhrmann wurde im Sommer 2020 zur Nachfolgerin von Dominik Thalhammer und damit zur ersten Teamchefin des Frauen-Nationalteams berufen.

Zuvor war sie bereits als Assistenztrainerin beim Frauen-Nationalteam sowie Teamchefin im Frauen-Nachwuchs tätig. Unumstrittener Höhepunkt in Fuhrmanns Amtszeit war die Qualifikation zur EM 2022 in England, wo das Frauen-Nationalteam mit dem Einzug in das Viertelfinale einen weiteren historischen Erfolg verbuchen konnte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper