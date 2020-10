Teamchefin mit Personalsorgen

Marie-Therese Höbinger (Turbine Potsdam) zog sich einen Innenbandriss im rechten Knie zu, für Julia Hickelsberger-Füller (SKN St. Pölten) ist die Saison nach einem Kreuzbandriss beim 5:0-Sieg in Kasachstan vorbei. Nur auf der Abrufliste sind Katharina Schiechtl (Werder Bremen), die erst kürzlich wieder ins Klubtraining eingestiegen ist, sowie Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt), die weiterhin an einer Blessur des rechten Fußes laboriert. Auch der Einsatz von Virginia Kirchberger (Eintracht Frankfurt) ist nach einer Oberschenkelverletzung ungewiss. Die Abwehrspielerin steigt in dieser Woche erstmals wieder ins Vereinstraining ein.

