Teamchefin gesucht: Folgt Liese Brancao auf Irene Fuhrmann?

Nach dem Scheitern im Play-off-Finale der EM-Qualifikation gehen der Österreichische Fußballbund und Irene Fuhrmann, die seit Sommer 2020 Teamchefin war, getrennte Wege. Das ist das Ergebnis einer intensiven Analyse und vieler Gespräche – auch mit den Nationalspielerinnen. Wer die 44-jährige Wienerin beerben wird, soll noch im Jänner und damit vor dem nächsten Ländermatch am 21. Februar in der Nations League in Ried gegen Schottland feststehen.