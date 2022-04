Teamchef Ralf Rangnick und die Hoffnung auf ein neues Zeitalter

Falls Ralf Rangnick als österreichischer Fußball-Teamchef nur ansatzweise so viel bewegen kann wie bei seinem Amtsantritt als übergeordneter Sportdirektor von Red Bull Salzburg und RB Leipzig im Jahr 2012, dann steht uns ein neues Fußball-Zeitalter bevor.

Damals schaffte es Rangnick – der vom Rieder Rechtsanwalt Peter Vogl in seiner damaligen Funktion als Salzburg-Geschäftsführer verpflichtet wurde – aus einem erfolglosen Team mit satten Spielern im Karriereherbst jenes Erfolgskonstrukt zu zimmern, das Red Bull Salzburg zu jenem Spitzenklub werden hat lassen, den wir heute kennen.

OÖN-TV: Rangnick wird neuer ÖFB-Teamchef: "Eine sehr gute Wahl"

Dass Rangnick Ähnliches mit dem ÖFB-Nationalteam vorhat, und diesen Job auch wirklich wollte, zeigen die spannenden Stunden und Tage vor seiner Verpflichtung. "Vor vier Wochen hätten wir davon noch nicht zu träumen gewagt. Ich hatte ihn auch nicht vom Start weg kontaktiert und bin dann doch dazu gekommen, Ralf Rangnick anzurufen, ohne zu glauben, dass das wahnsinnig interessant für ihn sein könnte. Danach sind die Signale aber mit jedem Gespräch deutlicher geworden", bestätigte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel gestern.

So verliefen die Gespräche

Der Verlauf soll dem Vernehmen nach so ausgesehen haben: Nach den ersten Kontaktaufnahmen mit Rangnicks Management sollen die Forderungen noch deutlich zu hoch gewesen sein. Je näher der Tag der gestrigen Präsentation jedoch rückte, umso deutlicher wurde, dass Rangnick dieser Job tatsächlich reizt. Der vom ÖFB-Präsidium vorgegebene Rahmen von 1,5 Millionen Euro Maximum pro Jahr soll eingehalten worden sein. Zudem müsste im Falle einer Qualifikation für die EURO 2024 nicht – wie einst bei Marcel Koller – nachverhandelt werden, da sich der Vertrag dann automatisch bis zur WM 2026 verlängert. Diese Europameisterschaft 2024 in seinem Heimatland Deutschland soll auch die ganz große Motivationsspritze für Rangnick gewesen sein. Das finale "Ja" des 63-Jährigen gab es dann am Donnerstag zu Mittag.

Rangnick kennt die Spieler

Der Großteil der ÖFB-Teamspieler kennt ihn bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Salzburg oder Leipzig. Jeder weiß, wofür Ralf Rangnick steht – und was ihn in Rage bringt. Fotos wie einst jenes von Marko Arnautovic, das ihn nach einer Auswärts-Niederlage gemeinsam mit gegnerischen Spielern beim späten Abendessen in der Innenstadt zeigte, wird es etwa mit Sicherheit nicht mehr geben. Es wird vom ersten Tag an ein klares Spielsystem geben. Das muss und wird keine 1:1-Kopie des aktuellen Spielstils von Red Bull Salzburg sein. Es wird aber mit Sicherheit punktuell ein deutlich ausgeprägteres Pressing als bisher geben. Dass unter Rangnick auch eine Verjüngung des Kaders stattfinden wird, gilt als sicher.

Einstimmiger Beschluss

Eines hat Rangnick bereits geschafft: Dass es ein einstimmiges Ergebnis bei einer Abstimmung des 13-köpfigen Präsidiums (das aus dem ÖFB-Präsidenten, neun Landespräsidenten und drei Bundesliga-Vertretern besteht) gibt, ist historisch. Rangnicks Durchwinken war ein reiner Formalakt. ÖFB-Präsident Gerhard Milletich hatte das Gremium am Donnerstagnachmittag informiert.

Dass der akribische Arbeiter Rangnick nebenbei seinen Job als Berater von Manchester United (sechs Tage pro Monat) behalten darf, war eine Grundbedingung, die man akzeptieren muss, wenn man einen Mann seines Kalibers verpflichten will.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Geboren: 29. Juni 1958 in Backnang

Stationen als Spieler: Stuttgart-Amateure, Southwick, Heilbronn, Ulm, Backnang, Lippoldsweiler

Stationen als Trainer: Backnang, Stuttgart-Amateure, Lippoldsweiler, Korb, Stuttgart U19, Reutlingen, Ulm, Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim, Leipzig, Manchester United

Erfolge als Trainer:

Vizemeister mit Schalke 2005

Pokalsieger mit Schalke 2011

Champions-League-Halbfinalist mit Schalke 2011

Aufstieg in die 1. Bundesliga mit Ulm (1999), Hannover (2002), Hoffenheim (2008) und Leipzig (2016)

Aufstieg in die 2. Bundesliga mit Ulm (1998), Hoffenheim (2007)