Teamchef Ralf Rangnick: "Linz war die goldrichtige Entscheidung"

Am Ende wurde es in der Linzer Raiffeisen-Arena richtig kitschig. Kurz vor Mitternacht, noch bevor das Flutlicht abgeschaltet wurde, begann es am Linzer Froschberg zu schneien. Es war ein schöner Blick auf das längst leere Stadion – nachdem die letzten Länderspiel-Gäste zu diesem Zeitpunkt längst drinnen im Warmen saßen, anstatt draußen zu frieren.