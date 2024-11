Spieler wehren sich gegen den Vorwurf, einen Streik angedroht zu haben

W o würde der Österreichische Fußballbund (ÖFB) heute stehen, wenn die Spieler der Nationalmannschaft nicht so viel überdecken würden? Während David Alaba bei Real Madrid spielt, Konrad Laimer beim FC Bayern und Marcel Sabitzer in Dortmund, befindet sich der Verband in der tiefsten Provinz. "Die Spieler drohten mit Streik", wird Niederösterreichs Vizepräsident Johann Gartner in der aktuellen Ausgabe der Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) zitiert.