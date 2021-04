So sieht das neue Auswärtstrikot der österreichischen Fußball-Nationalteams aus

In schwarz gehalten mit einem schmalen rot-weiß-roten Streifen samt „Österreich“-Schriftzug auf der Brust. So sehen die neuen Auswärtstrikots der österreichischen Fußball-Nationalteams aus.

Der ÖFB stellte die Dressen am Donnerstag im Internet vor. Die geleakten Entwürfe hatten bereits zuletzt in den sozialen Medien die Runde gemacht.

„Wir haben uns gemeinsam mit Puma für das neue Auswärtsdress zu einem schlichten, innovativen Design entschlossen“, wird Bernhard Neuhold, Geschäftsführer des ÖFB, auf der ÖFB-Webseite zitiert. „Die Integration des Wappens in die gesamte Struktur des Trikots ist - im Gegensatz zu den weiterhin in traditionellem Design gehaltenen Heimtrikots - eine Neuinterpretation der Elemente, die ein Teamdress so besonders machen.“

Das neue Auswärtstrikot ist im ÖFB-Online-Shop erhältlich, bevor es am 24. April dann auch in den Handel kommt.