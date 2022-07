Laura Wienroither: So richtig begreifen kann man das immer noch nicht

Laura Wienroither, 23-jährige Außenverteidigerin aus Frankenburg, hat bei Österreichs 0:1-Auftaktniederlage gegen England vor mehr als 68.000 Fans im Old-Trafford-Stadion von Manchester eine starke Leistung gezeigt. Jetzt ist die Arsenal-Legionärin ganz auf Sieg eingestellt. Am Montag (18 Uhr, ORF 1) wartet im St. Mary‘s Stadium zu Southampton der krasse Außenseiter in der Gruppe A, Nordirland. Es braucht drei Punkte, um im Rennen um ein Viertelfinal-Ticket zu bleiben. Vor diesem richtungsweisenden Match stand Wienroither im Teamcamp im Pennyhill Park Rede und Antwort. Die OÖN waren dabei.

Nach England kommt Nordirland auf Ihr Team zu. Die Voraussetzungen sind ganz andere. diesmal sind Sie in der Favoritenrolle.

Laura Wienroither: Das wird ein ganz anderes Spiel werden. Das ist ein Gegner, der hinten kompakt steht und Umschaltmomente in der Offensive sucht. Wir wissen Bescheid über Nordirland, sie haben gegen Norwegen (1:4, Anm.) so agiert, wie wir das erwartet hatten. Sie sind aggressiv, sehr robust in den Zweikämpfen. Sie kommen so wie wir über das Kollektiv, über die Physis. Schade, dass es so bald 2:0 für Norwegen (13. Minute, Anm.) gestanden ist. Danach haben es die Nordirinnen aber ganz gut gemacht, das Match hätte anders ausgehen können. Nämlich viel höher für Norwegen. So ist es ganz gut.

Nach dem 0:1 in Old Trafford gab es lobende Worte von Seiten der siegreichen Engländerinnen. Ehrt Sie das?

Natürlich gibt es Mut, wenn die andere Mannschaft sagt, dass wir es gut gemacht haben. Trotzdem ist es schade, dass wir nichts Zählbares mitgenommen haben. Die Leistung sollte uns aber Auftrieb für die nächsten Spiele geben.

Sie haben mit Torschützin Beth Mead, Ihrer Vereinskollegin, das Trikot getauscht. Wo wird das landen?

Es wird definitiv einen besonderen Platz bekommen.

Teamchefin Irene Fuhrmann hat den Tag nach dem England-Match freigegeben. Hatten Sie die Chance, Ihre Familie zu treffen.

Ich habe meine Eltern nur direkt nach dem Match in Old Trafford gesehen, sie sind dann zurück nach London geflogen.

Welche Eindrücke nehmen Sie von diesem Eröffnungsmatch, dieser Kulisse mit mehr als 68.000 Zuschauern mit?

So richtig begreifen kann man das immer noch nicht, das wird wohl erst nach dem Turnier passieren. Denn jetzt schauen wir nur nach vorne, Nordirland ist ein megawichtiges Spiel. Eines ist aber klar: Es ist etwas ganz Besonderes, dass so eine Stimmung im Frauenfußball möglich ist. Und wenn man dann auch noch dabei sein darf, macht es das zu etwas ganz Besonderem.

Wie bewerten Sie den englischen Fußball? Sie sind nach Ihrem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum WFC Arsenal seit Jänner in London. Worauf kommt es an?

Ich habe mich ganz gut an das englische Fußballtempo, an die Körperlichkeit gewöhnen können. Hier gilt es, schnelle Entscheidungen zu treffen, kreative Lösungen zu finden. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist in diesem halben Jahr. Grundsätzlich liegt mir der englische Fußball. In Deutschland wird eher auf das Taktische wert gelegt. In England ist die individuelle Qualität stärker. Schön, dass man als junge Spielerin mehrere Facetten des Spiels erfahren darf.

Kommt man da auch in Kontakt mit der Arsenal-Männermannschaft?

Wir haben das Trainingsgelände miteinander. Und den Fitnessbereich. Da läuft man sich schon regelmäßig über den Weg.

Wie viele Tattoos haben Sie eigentlich?

Vielleicht so zwölf. Das auf dem Oberschenkel sind die Geburtsdaten meiner Eltern, das die Koordinaten von daheim in Frankenburg. Die Hand steht für meinen Bruder, für den Zusammenhalt, den wir haben. Alles hat ein bisschen mit Heimat zu tun.

Sie haben sich rechts hinten im Nationalteam den Stammplatz erkämpft und Katharina Schiechtl aus der Startelf verdrängt.

Wir verstehen uns sehr, sehr gut, wir können uns 100 Prozentig aufeinander verlassen. Egal, wer von uns spielt.

Sie waren in Manchester die einzige Österreicherin in der Startelf, die 2017 bei diesem Sommermärchen mit dem EURO-Semifinaleinzug in den Niederlanden noch nicht dabei gewesen waren. Ist das speziell?

Das macht mich natürlich sehr stolz. Es ist meine erste EURO. Noch dazu in meiner zweiten Heimat. Die Freude ist riesig. Jetzt wollen wir gemeinsam gewinnen.

Wie bewerten Sie Ihre eigene Entwicklung?

Ich bin immer bei mir geblieben. Es war nicht immer leicht in Hoffenheim, aber ich habe mich durchgebissen. Ich wollte einfach immer meine beste Version sein, auch wenn ich nicht die Möglichkeit hatte zu spielen.

Das heißt, Sie sind sehr ehrgeizig.

Ja.