Selbstvertrauen stimmt: Dänen mit Zaubereinlage vor dem Österreich-Spiel

Mit 2:0 gegen Israel und 8:0 gegen Moldawien startete Dänemarks Fußball-Auswahl in die WM-Qualifikation. Kein Wunder also, dass bei den Skandinaviern das Selbstvertrauen stimmt. Dieses untermauert nun eindrucksvoll ein Video aus dem Training der Nationalmannschaft:

In diesem verwandelt Dortmund-Spieler Thomas Delaney einen Ball spektakulär per Skorpion-Kick genau in den Winkel (Video unten). Schöner geht es eigentlich nicht mehr.

Bleibt zu hoffen, dass dem 29-Jährigen so ein Kunststück heute im Spiel gegen Österreich (20.45 Uhr) nicht gelingt.

Video: Delaneys Traumtor aus dem Training

