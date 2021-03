Sechs LASK-Spieler stehen im ÖFB-Kader

ÖFB-Teamchef Franco Foda nominierte am heutigen Dienstag ein vorläufiges Großaufgebot für den kommenden Lehrgang mit den WM-Qualifikationsspielen auswärts in Schottland (25.3.) sowie zu Hause gegen die Färöer (28.3.) und Dänemark (31.3.). Seinen genauen Kader wolle er am Freitag fixieren.

Wegen der Quarantäne-Auflagen war die Abstellungspflicht der deutschen Klubs für die Schottland-Partie aufgehoben, weshalb Foda im ersten Match ohne die Legionäre aus der DFL auskommen muss, die zuletzt stets den Löwenanteil des ÖFB-Teams stellten.

Im Großkader stehen mit Thomas Goiginger, Alexander Schlager, Gernot Trauner, Philipp Wiesinger, Reinhold Ranftl und Husein Balic sechs LASK-Spieler. Für Goiginger ist es ein Comeback. Der Flügelspieler, der sich im Vorjahr das Kreuzband gerissen hatte, war das bisher letzte Mal beim 0:1 in Lettland im November 2019 mit dabei. Auf Abruf steht mit Peter Michorl ein weiterer LASK-Akteur.

Der Großkader

Tor: Daniel Bachmann (Watford/Eng), Pavao Pervan (VfL Wolfsburg/D), Heinz Lindner (FC Basel/Sui), Alexander Schlager (LASK), Jörg Siebenhandl (SK Sturm Graz)

Abwehr: David Alaba (FC Bayern München/D), Aleksandar Dragovic (Bayer 04 Leverkusen/D), Marco Friedl (SV Werder Bremen/D), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/D), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/D), Philipp Lienhart (SC Freiburg/D), David Nemeth (SK Sturm Graz), Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim/D), Gernot Trauner (LASK), Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin/D), Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg), Maximilian Ullmann (SK Rapid), Albert Vallci (FC Red Bull Salzburg), Philipp Wiesinger (LASK), Maximilian Wöber (FC Red Bull Salzburg)

Mittelfeld: Husein Balic (LASK), Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim/D), Yusuf Demir (SK Rapid), Thomas Goiginger (LASK), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/D), Stefan Hierländer (SK Sturm Graz), Raphael Holzhauser (Beerschot V. A./Bel), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt/D), Jakob Jantscher (SK Sturm Graz), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach/D), Dejan Ljubicic (SK Rapid), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05/D), Reinhold Ranftl (LASK), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/D), Louis Schaub (FC Luzern/Sui), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg/D), Alessandro Schöpf (FC Schalke 04/D), Stefan Schwab (PAOK Saloniki/Gre), Peter Zulj (Göztepe Izmir/Tur)

Angriff: Adrian Grbic (FC Lorient/Fra), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/D), Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart/D), Ercan Kara (SK Rapid)

Auf Abruf: Cican Stankovic (FC Red Bull Salzburg), Richard Strebinger (SK Rapid) - Emanuel Aiwu (FC Admira), Dominik Baumgartner (WAC), Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf/D), Maximilian Hofmann (SK Rapid), Ivan Ljubic (SK Sturm Graz), Peter Michorl (LASK), Manuel Prietl (DSC Arminia Bielefeld/D), Thorsten Schick (SK Rapid), Romano Schmid (SV Werder Bremen/D), Kevin Stöger (1. FSV Mainz 05/D), Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach/D), Marco Grüll (SV Ried), Christoph Monschein (FK Austria Wien)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.