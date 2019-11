Bei der 0:1 (0:0)-Niederlage der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen Lettland in Riga gab es aus heimischer Sicht (fast) keine Sieger. Eine Ausnahme war LASK-Spieler Reinhold Ranftl (27), der in der Schlussviertelstunde zu seinem ersten Länderspiel in Rot-Weiß-Rot kam und dem man in jedem Fall vollen Einsatz attestieren konnte.