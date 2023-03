Rangnicks Sorgenfalten werden tiefer: Sechs Ausfälle und ein Fragezeichen

Wenn sich Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick am Dienstag (12.30 Uhr) in Dilly’s Wellnesshotel in Windischgarsten den Fragen der Journalisten stellt, dann wird die Flut an Ausfällen, die der 64-jährige Deutsche vor den ersten beiden EM-Qualifikationsmatches für die Endrunde 2024 in Deutschland gegen die Gruppen-Außenseiter Aserbaidschan (Freitag, 20.45 Uhr) und Estland (Montag, 20.45 Uhr) in Linz zu verkraften hat, zentrales Thema sein.

Die Sorgenfalten werden tiefer, denn mittlerweile stehen insgesamt sechs Protagonisten nicht zur Verfügung. Nach der Syndesmosebandverletzung von Mittelfeldmotor Xaver Schlager (Leipzig) und dem Kreuzbandriss von Stoßstürmer Sasa Kalajdzic (Wolverhampton) meldete sich am Sonntag LASK-Torhüter Alexander Schlager wegen einer Erkrankung ab. Doch damit nicht genug: Am Montag folgten drei weitere Absagen.

Marko Arnautovic, der in 106 Länderspielen 34 Tore erzielt hat, zog sich beim 2:2 des FC Bologna gegen Salernitana eine Verletzung am Vorderfuß zu. Der 33-jährige Stürmer ging auf Krücken, in Wien wurde zum Glück kein Bruch diagnostiziert. Aber Einsätze auf der Gugl sind ausgeschlossen. Ebenfalls out sind Freiburg-Verteidiger Philipp Lienhart (muskuläre Probleme) und Mathias Honsak (Darmstadt), der sich mit einer Adduktorenblessur herumschlägt. Rangnick nominierte Debütant Flavius Daniliuc (Salernitana) für die Abwehr und Romano Schmid (Bremen) für die Offensive nach.

Wettlauf gegen die Zeit für Alaba

Ein großes Fragezeichen steht hinter Kapitän David Alaba. Der 30-Jährige reiste zwar zum ÖFB-Lehrgang an, trotzdem wird es für den Wiener ein Wettlauf gegen die Zeit. Sollte es sich ausgehen, könnte Alaba im EM-Quali-Doppel seine Länderspiele 99 und 100 bestreiten. Immerhin macht der Spanien-Legionär seit seiner am 21. Februar beim 5:2 von Real Madrid in Liverpool erlittenen Oberschenkelverletzung Fortschritte, Alaba hat mittlerweile das Individualtraining aufgenommen. Für den "Clasico" am Sonntag reichte es noch nicht. Das "Weiße Ballett" verlor beim FC Barcelona, der jetzt schon zwölf Punkte Vorsprung hat, 1:2.

