Rangnick: „Wir hatten Chancen für drei Spiele“

Drei Tage nach dem 3:0-Auswärtssieg über Vize-Weltmeister Kroatien verlor Österreich bei der Heimpremiere von Teamchef Ralf Rangnick gegen Dänemark mit Verzögerung 1:2 (0:1). Das Match hatte wegen eines Stromausfalls im zweiten Wiener Gemeindebezirk mit eineinhalbstündiger Verspätung begonnen, um 0.08 Uhr war die unglückliche Niederlage im Wiener Ernst-Happel-Stadion besiegelt.

Die rot-weiß-rote Auswahl kann trotzdem sehr viel Positives in das dritte Gruppenmatch der UEFA Nations League mitnehmen. Am Freitag (20.45 Uhr) gastiert Weltmeister Frankreich im ausverkauften Prater-Oval.

"Wir müssen das jetzt analysieren"

Der Stachel der Enttäuschung steckt natürlich tief. Es wäre mehr möglich gewesen gegen den Semifinalisten der vergangenen EURO. Das weiß auch ÖFB-Mittelfeldmotor Xaver Schlager, der sein zweites Ländermatchtor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt hat. „Wir müssen das jetzt analysieren und uns vor allem mit den kleinen Dingen beschäftigen. Denn die sind es, wenn man als bessere Mannschaft kein Erfolgserlebnis erzielt“, sagte der Wolfsburg-Legionär, der aus St. Valentin stammt. „Der verspätete Anpfiff hat uns nicht aus der Spur geworfen. Natürlich ist es schwierig, so lange die Spannung hochzuhalten. Aber wir haben das ganz gut hinbekommen.“

"Wir sehen Ralf Rangnick auf dem Platz"

Dänemarks Teamchef Kasper Hjulmand sparte nicht mit Komplimenten für den knapp geschlagenen Gegner. „Es war sehr schwierig für uns. Die österreichische Mannschaft hat sehr stark gepresst, aber ich habe immer an den Sieg geglaubt. Man muss sagen, dass wir Glück gehabt haben. Wir sehen Ralf Rangnick auf dem Platz - was er will, was er macht. Österreich hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“ In der Tat.

„Ich bin noch nicht fertig“

Der nach Seitenwechsel eingewechselte Bologna-Legionär Marko Arnautovic tat sich in seinem 100. Ländermatch ebenfalls positiv hervor. Er war dynamisch, gefährlich vor des Gegners Tor, mit Ideen gesegnet, aber nicht von Fortuna begleitet. Die linke Stange verhinderte die 2:1-Führung. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Die haben auf Konter gespielt, er hat das Tor gemacht. Was willst du da sagen? Wir haben mit Pech verloren. Wir haben unsere Chancen nicht gemacht. Schieße ich ein bisschen mehr nach rechts, ist der Ball drinnen und wir nehmen den Sieg mit nach Hause“, sagte der Jubilar: "Ich bin natürlich stolz, dass ich 100 Spiele gemacht habe. Aber jetzt geht es weiter - ich bin noch nicht fertig."

Lob und Tadel

Ralf Rangnick steht erst am Anfang seiner Mission, die Handschrift des 63-jährigen Deutschen ist aber - wie von Hjulmand bestätigt - klar zu erkennen. Geht es in dieser Tonart weiter, dann werden Österreichs Fußballfans noch viel Freude mit ihrer Nationalmannschaft haben. "Im Moment fühlt sich das Ergebnis überhaupt nicht gut an. Wir hätten mindestens den Punkt verdient gehabt. Wir haben in eigenem Ballbesitz zwar noch nicht alles so gemacht, wie wir uns das vorstellen, haben gerade im letzten Drittel nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Wir hatten trotzdem Chancen für drei Spiele“, sagte der ehemalige Trainer von Manchester United.

„In Sachen Energie und Power, die wir auf den Platz gebracht haben, kann niemand sagen, wir hätten nicht alles reingehauen. Das war top. Bei eigenem Ballbesitz haben wir nicht alles richtig gemacht, da brauchen wir sicher noch mehr Ballruhe, mehr Präzision. Wenn jetzt schon alles perfekt laufen würde, wäre es auch nicht normal“, erläuterte Rangnick.

„So kann man in die Zukunft blicken“

ÖFB-Teamkapitän David Alaba schmeckte nur das Resultat nicht. „Wie wir heute aufgetreten sind, ist etwas, das mir wirklich gefällt. Wir befinden uns in einem Prozess, wo wir uns weiterentwickeln. Wo wir sehen, dass wir nicht nur das Potenzial und die Qualität haben, sondern dass wir, wenn man sich die letzten zwei Spiele anschaut, die Qualität auch wirklich auf den Platz bringen. So kann man in die Zukunft blicken", betonte der Real-Madrid-Star.