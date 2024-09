Mit diesem Start in die UEFA Nations League kann Österreichs Fußball-Nationalteam nach dem EM-Frust großteils zufrieden sein. Beim 1:1 (1:1) in Slowenien war man mit Ausnahme der Anfangsphase das bessere Team. Auch das 0:0 des nächsten Gegners Norwegen in Kasachstan machte den Punktgewinn im Auswärtsspiel doppelt wertvoll.