Rangnick löste für das ÖFB-Team den Vertrag mit Manchester United auf

Heute um 10.30 Uhr pfeift der neue ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick mit dem ersten Training in Bad Tatzmannsdorf eine neue Ära bei Österreichs Fußball-Nationalmannschaft an. In seinem gestrigen ersten offiziellen Auftritt nach dem Ende als Interimstrainer bei Manchester United überraschte der Deutsche damit, dass er den in Österreich kritisierten Nebenjob als Berater des Premier-League-Klubs niedergelegt habe. "Wir haben in beiderseitigem Einvernehmen entschieden, den Beratervertrag aufzulösen. Ich bin darüber sehr froh, ich kann mich voll auf die Aufgabe als Teamchef konzentrieren." Bis zum Debüt am Freitag in Kroatien im ersten von vier Nations-League-Spielen hat der 63-Jährige Zeit, den Spielern seinen Plan näherzubringen. Rangnick über...

ZIB 1: Rangnick sieht "viel Potenzial" in seinem ÖFB-Kader

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

... sein Ja zum ÖFB: "Die erste Kontaktaufnahme durch Peter Schöttel (Anm.: ÖFB-Sportdirektor) war Anfang April. Ich gebe zu, da war ich überrascht. Danach hat es sich konkretisiert und als richtiger nächster Schritt erwiesen. Es steckt viel Potenzial in diesem Kader. Österreich steht auf Platz 34 der Weltrangliste. Es sind Länder vor uns, von denen ich nicht weiß, ob das so sein muss." Rangnick erzählte, dass Österreichs Bundesliga bei seinem Antritt als Salzburgs Sportdirektor 2012 in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Platz 19 lag, inzwischen steht sie auf dem achten Rang. "Ich wüsste nicht, warum mit der Nationalmannschaft eine ähnliche Entwicklung nicht möglich sein sollte."

... über die Zusammenstellung des Kaders: "Die Nominierung hat bei der Nationalmannschaft immer etwas mit der aktuellen Leistungsfähigkeit zu tun. In der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld gibt es den einen oder anderen richtig Guten zu viel, in anderen Mannschaftsteilen gibt es nicht so viele Alternativen, da muss man sich etwas einfallen lassen." Warum er auf Routinier Aleksandar Dragovic verzichtete? "Es war keine Entscheidung gegen Drago, sondern für andere." Stürmer Marko Arnautovic ist hingegen dabei. "Er ist 33 Jahre alt. Wenn er mit dem Nationalteam noch irgendetwas gewinnen will, müssen wir uns beeilen."

... über die Spielweise: "Es geht immer nur über das Team, das Wir. Wir wollen Kontrolle haben, proaktiv sein, dafür brauchen wir Mut. Wir müssen uns trauen, so zu spielen. Es ist auch eine Frage der Energie: Wie sehr will man etwas? Die Leistung soll mehr sein, als die erwartete Summe der Qualität der Einzelspieler hergibt."

... über die ersten Gegner: "Weltmeister Frankreich, Vizeweltmeister Kroatien, EM-Halbfinalist Dänemark – viel prominenter kann es in Europa nicht sein. Wir werden die Mannschaft bestmöglich vorbereiten, ihr einen klaren Plan mitgeben, sodass wir in der Lage sind, nicht nur zu bestehen, sondern jedes Spiel zu gewinnen."

... über die Rolle von David Alaba: "Er spielt nicht so gerne links, sondern lieber im Zentrum. Ich sehe ihn als zentralen Spieler, ich glaube, dass er da auch am wertvollsten ist." Wann Alaba nach dem Champions-League-Triumph mit Real Madrid zum Team stößt, werde Rangnick in einem Telefonat klären. "So lange werden die Feierlichkeiten auch nicht dauern. Ob er in Kroatien spielen wird, werden wir dann sehen."

... über die Erwartungshaltung: "Es ist eine Weile her, dass Österreich durch Heldentaten aufgefallen ist. Ich sehe mehr Chancen als Risiken mit dieser Mannschaft. Gegenwind hast du immer dann, wenn Spiele nicht gut sind. Ich sehe aber jede Menge Gründe, warum wir gute Spiele machen können."

... über die Ziele: "Die Nations League ist sicherlich auch eine Vorbereitung für die EM-Qualifikation. Siegeswillen, unbedingt etwas reißen wollen – das wollen wir zeigen. Matchpläne und die Taktik sind das eine – die Spieler müssen geil darauf sein, Erfolg zu haben."

Wimmer rückt nach

Rangnicks Debüt steigt am Freitag mit dem Nations-League-Anpfiff in Osijek gegen Kroatien. Es folgen die Heimspiele gegen Dänemark (6. Juni) und Frankreich (10. Juni), bevor das Auswärtsspiel gegen Dänemark (13. Juni) das Ende des Lehrgangs bildet.

Philipp Lienhart fehlt vorerst erkrankt, Patrick Wimmer wird nach dem letzten EM-Qualifikationsspiel der U21 am Freitag in Ried gegen Finnland zum A-Team stoßen.