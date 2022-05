Rangnick: "Großes Potential" im Nationalteam

Das gab der 63-jährige Deutsche in seiner Antritts-Pressekonferenz beim ÖFB-Team am Sonntag in Bad Tatzmannsdorf bekannt. Danach bestätigte auch der Club die Trennung. Rangnick war bei United zuletzt sechs Monate als Interimscoach tätig, sein Anschlussvertrag als Berater wäre neben seiner Tätigkeit beim ÖFB noch zwei Jahre gelaufen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nach dem abschließenden Saisonspiel mit United vor einer Woche hätten laut Rangnick mehrere Gespräche mit dem Vorstand der "Red Devils" stattgefunden. "Wir sind in den letzten Tagen zu der Überzeugung gelangt, dass es für mich und letztlich auch für den Verein Manchester United besser ist, mich voll und ganz auf die Aufgabe hier als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft konzentrieren zu können", sagte Rangnick.

Bei seiner Bestellung Ende April hatte der ÖFB angegeben, dass Rangnick seiner Nebentätigkeit für United künftig bis zu sechs Tage im Monat nachgehen werde. Dadurch dürfte sich auch das Salär des früheren Red-Bull-Sportdirektors für den Verband in einem bewältigbaren Rahmen bewegt haben. Details der Vertragsauflösung gab Rangnick nicht bekannt, er bedankte sich aber ausdrücklich bei den Verantwortlichen von Manchester United für das Entgegenkommen und die fairen Gespräche.

"Wir haben in beiderseitigem Einvernehmen entschieden, dass wir diesen Beratervertrag auflösen, dass er nicht in Kraft tritt", schilderte Rangnick. Er sei "sehr froh" darüber. "Dadurch kann ich mich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten voll und ganz auf die Aufgabe hier als Teamchef konzentrieren." Auch United schrieb auf seiner Website von "gegenseitigem Einvernehmen", wonach Rangnick seine Beraterrolle in Old Trafford nicht antreten werde. "Wir wünschen Ralf alles Gute für das nächste Kapitel in seiner Karriere."

Rangnick hatte United in der abgelaufenen Saison mit seinem Starensemble um Cristiano Ronaldo in der Premier League zu Rang sechs geführt. Sein Nachfolger als Chefcoach ist der Niederländer Erik ten Hag. Der bisherige Ajax-Amsterdam-Coach hatte bereits durchblicken lassen, dass er wenig Wert auf die Ratschläge seines Vorgängers lege. "Ich analysiere selbst, ich beobachte und spreche mit vielen Leuten. Am Ende werde ich meine eigene Linie verfolgen", erklärte Ten Hag. Die Entscheidung, ob und wie es mit Rangnicks Beraterrolle weitergehe, liege aber beim Verein. Nun ist sie getroffen.

"Ich glaube, dass viel Potential in diesem Kader steckt"

Rangnick will das österreichische Fußball-Nationalteam zurück zu alten Höhen führen. "Ich glaube, dass viel Potenzial in diesem Kader steckt", sagte der 63-jährige Deutsche. Es sei eine "sehr reizvolle Aufgabe", die ÖFB-Auswahl von Platz 34 in der Weltrangliste wieder nach vorne zu bringen.

"Es ist schon eine Weile her, dass das österreichische Nationalteam mit Heldentaten auf sich aufmerksam gemacht hat", erinnerte Rangnick, der einen 25-Mann-Kader ins Burgenland eingeladen hat. Das Kennenlernen mit seinen Spielern stand am Sonntagabend auf dem Programm, das erste, auch öffentliche Training folgt am Montagvormittag.

Rangnicks Premiere als ÖFB-Teamchef ist am Freitag in der Nations League in Osijek gegen Vize-Weltmeister Kroatien angesetzt, am folgenden Montag geht es daheim gegen EM-Halbfinalist Dänemark sowie vier Tage später erneut in Wien gegen Weltmeister Frankreich. Abgeschlossen wird die zweiwöchige Zusammenkunft am 13. Juni mit einem Gastspiel in Dänemark.

Bei der Nominierung seines ersten Kaders hatte Rangnick unter anderem auf den hundertfachen Internationalen Aleksandar Dragovic verzichtet. Dem 31-jährigen Abwehrspieler, der mit Roter Stern Belgrad das Double holte, fehlen noch drei ÖFB-Einsätze auf Rekordspieler Andreas Herzog (103). Rangnick argumentierte die Nicht-Nominierung vor allem mit sportlichen Kriterien.

"Es war keine Entscheidung gegen Drago, sondern für die anderen", erklärte Rangnick. Neben dem zentralen Mittelfeld herrsche in Österreich gerade in der Innenverteidigung beinahe ein Überangebot. Auch Champions-League-Sieger David Alaba sehe er primär - wie bei Real Madrid - in der Innenverteidigung oder im Mittelfeldzentrum, erklärte Rangnick.