Rangnick in Linz: "Da kannst du an der Cornerfahne mit den Fans abklatschen"

Man spürt die Vorfreude auf den Doppel-Auftritt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft beim EM-Qualifikationsauftakt am 24. (gegen Aserbaidschan) und 27. März (gegen Estland) in Linz. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der auch beim Spiel des LASK gegen Salzburg am Sonntag in einer Woche im Stadion sein wird, war bei seinem ersten Besuch in der neuen Raiffeisen-Arena am Freitag begeistert.