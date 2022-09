Rangnick holte LASK-Kapitän Schlager in das ÖFB-Team zurück

Alexander Schlager kehrt nach einem Jahr Pause in das ÖFB-Team zurück: Der 26-Jährige wurde von Teamchef Ralf Rangnick für die Nations-League-Spiele auswärts gegen Frankreich (22. September) und daheim gegen Kroatien (25. September) einberufen.

"Schlager hat für den LASK bisher seine Sache sehr gut gemacht", erklärte der Deutsche, warum er dem Kapitän der Athletiker im Gegensatz zu seinem ersten Kader im Juni diesmal den Vorzug gegenüber Martin Fraisl (Bielefeld) gab. Sechs Mal spielte Schlager bisher für Österreich, auf seinen siebten Einsatz wird er wohl trotz der Einberufung warten müssen: Patrick Pentz überzeugte zuletzt im Team und ist auch bei seinem neuen Klub Reims die Nummer eins.

Wie Schlager kehrt auch Andreas Ulmer zurück. Im Juni verzichtete Rangnick auf den 36-Jährigen, um eine Lösung für die Zukunft zu finden, sagte damals aber gleichzeitig, dass "die Tür nicht zu" sei. Gestern lud Rangnick den gebürtigen Linzer wieder ein – auch weil dessen Salzburger Teamkollege Maximilian Wöber, der zuletzt im ÖFB-Team den linken Verteidiger gab, an den Adduktoren angeschlagen ist.

Auf den für Rangnick derzeit "weltbesten Umschaltspieler" Konrad Laimer muss Österreich wegen dessen Syndesmosebandverletzung verzichten, Sasa Kalajdzic wird nach seinem Kreuzbandriss lange ausfallen. Für Laimer rückte Romano Schmid nach. "Er hat sich bei Werder einen Stammplatz erkämpft und passt gut zur Art und Weise, wie wir spielen wollen", erklärte Rangnick, der mit Muhammed Cham einen zweiten Debütanten nominierte. "Cham ist Stammspieler bei Clermont und einer der wenigen Spieler, die im Tempodribbling nicht nur in ein, zwei Spieler reingehen, sondern auch vorbeikommen."

Arnautovic kann Herzog ablösen

Offensiv denkt Rangnick auch im Hinblick auf die Duelle mit dem Weltmeister und dem Vizeweltmeister. "Wir haben gezeigt, dass es möglich ist, gegen diese Mannschaften zu bestehen, und das ist auch diesmal das Ziel", sagte Rangnick in Anspielung auf das 3:0 auswärts gegen Kroatien und das 1:1 zu Hause gegen Frankreich im Juni. Kommt Marko Arnautovic in beiden Partien zum Einsatz, wird er zum neuen Rekordteamspieler: Aktuell fehlt dem 33-Jährigen mit 102 Matches noch ein Spiel auf die Marke von Andreas Herzog. Der Bologna-Legionär führt aktuell die Torschützenliste der Serie A an.