Ralf Rangnick warnt: "Dürfen nicht Deutschland im Hinterkopf haben"

Vorsicht ist heute für die Spieler des österreichischen Fußball-Nationalteams geboten. Der Abschluss der EM-Qualifikation in Estland (18 Uhr, Servus TV, live) bildet für Österreichs Nationalteam gleichzeitig auch den Startschuss zur Vorbereitung auf die EM 2024 in Deutschland. Und da sollte es sich niemand leisten, auch nur in einem Spiel einen Gang herunterzuschalten. Deshalb gab ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor dem Abflug nach Tallinn auch gleich eine Warnung aus. "Wichtig ist, dass wir in Estland nicht von Anfang an das Deutschland-Spiel am kommenden Dienstag im Hinterkopf haben." Bis jetzt gab ihm das Team allerdings auch keinen großen Anlass zur Sorge. Seit ich hier Trainer bin, gab es an der Mentalität der Spieler noch nie etwas zu kritisieren, und das wird auch diesmal so sein. Die Spieler wissen, dass es noch um den ersten Gruppenplatz geht und darum, bei der EM-Auslosung in Topf zwei zu kommen."

Artikel zum Thema: Ein Sieg in Estland könnte Österreich bei der EM-Auslosung extrem helfen

Der Teamchef geht mit gutem Beispiel voran. Es wird keine Experimente geben. Vor der EM 2021 etwa hatte der damalige Teamchef Franco Foda beim 0:1 in Lettland ein B-Team ins Rennen geschickt. Davon hält sein Nachfolger nichts. Rangnick verriet bereits, dass der zuletzt im Team verletzungsbedingt fehlende David Alaba in der Startelf stehen wird. "Auch sonst werde ich gegen Estland und Deutschland mit der jeweils bestmöglichen Formation beginnen. Schonen werden wir nur dann, wenn wir das Gefühl haben, dass bei einem Spieler mehr Regeneration notwendig ist." Fix ist ansonsten nur, dass Alexander Schlager im Tor beginnen wird. Im Sturm ist offen, wer aus dem Trio Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic den Platz in der Startelf bekommt.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Sportlich gibt es zumindest theoretisch noch die Chance auf den Gruppensieg. Allerdings müsste es dafür neben einem Sieg der ÖFB-Auswahl auch einen Umfaller von Belgien gegen Aserbaidschan geben. Dass man gegen Estland aufpassen muss, hat man bereits beim 2:1-Sieg im Hinspiel in Linz gesehen.

"Vollgas mit Rangnick"

"Mit Ralf Rangnick wird es auch heute nur Vollgas geben", ist auch Ex-LASK-Spieler Florian Klein überzeugt. Der Fußball-Experte bei Servus TV erzählt in der aktuellen Ausgabe der OÖN-TV-Sendung "Matchplan" über seine eigenen EM-Erfahrungen im Nationalteam.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.