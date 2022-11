 Ralf Rangnick kommt mit Österreichs  Nationalteam nach Linz, um zu bleiben

Jetzt ist es auch offiziell fix, dass Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ihr Unternehmen "EM 2024 in Deutschland" in Linz starten wird. Am 24. März 2023 empfangen David Alaba und Co zum Auftakt der EM-Qualifikation Aserbaidschan in Oberösterreich, drei Tage später geht es ebenfalls auf der Gugl gegen Estland.