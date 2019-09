Raguz traf erstmals für das U21-Team

Österreichs U21-Nationalmannschaft erledigte auch die zweite Pflichtaufgabe in der EM-Qualifikation: Die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch gewann in Durres gegen Albanien mit 4:0.

Am Freitag beim 3:1 in Andorra war LASK-Stürmer Marko Raguz noch leer ausgegangen, in Durres brachte er das ÖFB-Team in Führung. Er verwertete die Kopfballvorlage von Hoffenheim-Legionär Christoph Baumgartner (6.). Das 2:0 leitete Nicolas Meister, gegen Andorra noch Doppeltorschütze, mit einer Balleroberung ein. Der LASK-Kooperationsspieler beim FC Juniors OÖ spielte zu Baumgartner, dessen zweiten Assist Sandi Lovric verwertete – 2:0 (9.).

Wie schon am Freitag ruhte sich das ÖFB-Team auf der frühen 2:0-Führung zu sehr aus und ließ den unterlegenen Gegner ins Spiel kommen. Ein Doppelschlag durch Baumgartner (72.) und Lovric (73.) fixierte den zweiten Pflichtsieg im zweiten Qualifikationsspiel. Kurz vor Schluss sammelte auch LASK-Mittelfeldspieler Valentino Müller seine ersten Minuten im U21-Team, Blau-Weiß-Linz-Torhüter Ammar Helac schaute von der Bank aus zu.

"Ich bin sehr stolz, wie die Burschen und der Betreuerstab bei diesem Spiel und bei diesem Lehrgang gearbeitet haben. Da wächst wieder eine starke Truppe zusammen", sagte Gregoritsch: "Es macht mir eine große Freude, wie die Mannschaft auftritt, ohne vorher jemals zusammengespielt zu haben."

Österreich stürmte mit dem Sieg an die Tabellenspitze. Das erste Heimspiel in der Qualifikation steigt am 11. Oktober in Ritzing gegen die Türkei, vier Tage später ist man bei Gruppenfavorit England zu Gast. Die neun Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich direkt für die EM, die restlichen acht Zweiten spielen im Play-off vier weitere Teilnehmer aus. Ungarn und Slowenien sind als EM-Gastgeber (13. bis 27. Juni 2021) fix qualifiziert.