 Pfiffe müssen erlaubt sein – Ausrutscher aber auch

Sie waren nicht zu überhören – die Pfiffe in der Linzer Raiffeisen-Arena nach dem 1:1 der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Republik Moldau. Darf man das nach einem Spiel, in dem es um nichts geht, überhaupt? Grundsätzlich ja – warum auch nicht? Da die Fans Eintritt bezahlt haben, zum Teil weit angereist sind und vor allem die Leistung in der ersten Halbzeit ganz weit vom Optimum entfernt war. Dementsprechend hart und deutlich fiel ja auch die Kritik von Teamchef Ralf Rangnick aus.