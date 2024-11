Christoph Baumgartner brachte erst Österreichs Team in Führung und sprach danach Klartext.

"Wir zeigen Gesicht" – so hatte der Slogan der österreichischen Fußball-Nationalteamspieler gelautet, der bei der EM auch die Trainingsanzüge der Spieler geziert hatte. Und dieses Motto setzte man auch beim gestrigen 2:0-(2:0)-Erfolg in Kasachstan nicht nur im, sondern auch nach dem Spiel in die Tat um.