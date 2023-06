Österreichs neue Nummer 1: Alles spricht für Alex Schlager

WINDISCHGARSTEN. Zumindest nach außen hin lassen sich die Torhüter der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft nichts vom internen Konkurrenzkampf um die Nummer eins für die beiden Länderspiele in Belgien am Samstag und daheim gegen Schweden am Dienstag anmerken. Bei den Trainingseinheiten in Windischgarsten rennt der Schmäh, man präsentiert sich als Einheit. ÖFB-Tormanntrainer Michael Gspurning, neben dem Nationalteam auch bei Union Berlin unter Vertrag, hat alles im Griff.