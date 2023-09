Österreichs Frauen starten in eine neue Fußball-Ära

Was bei den Männern schon seit 2018 Programm ist, hält nun auch bei den Frauen Einzug. Die UEFA-Nations-League steht in den Startlöchern und damit jenes Turnier, das relativ belanglose Fußball-Freundschaftsspiele ersetzt und einen zusätzlichen Titel (neben WM und EURO) ermöglicht. In Österreich scheint das neue Format durchaus anzukommen, für das Gruppenspiel gegen Frankreich am kommenden Dienstag im Viola Park in Wien-Favoriten (18.30 Uhr, ORF 1) wurden bereits knapp 8000 Tickets abgesetzt. Damit ist die mit Abstand größte Kulisse, die ein Frauen-Ländermatch auf rot-weiß-rotem Boden erreicht hat (bis dato 3600), garantiert.

Los geht’s für die Schützlinge von Irene Fuhrmann aber am Freitag (19 Uhr, ORF Sport+) im Ullevaal-Stadion von Oslo, wo die bei der WM in Australien und Neuseeland im Achtelfinale gescheiterten Norwegerinnen warten. "Grundsätzlich stehen sie über uns, aber wenn wir einen ordentlichen Tag haben, ist da auf jeden Fall alles möglich", sagte die Teamchefin. Es braucht eine Sternstunde wie bei der EURO 2022 in Brighton, wo sich Österreichs Auswahl durch ein Gold-Tor von Nicole Billa 1:0 durchsetzte und damit den Sprung in die K.-o.-Phase schaffte. "Ich denke öfter an diesen besonderen Moment zurück", sagte die Stürmerin, die im Liga-Alltag das Trikot der TSG Hoffenheim trägt.

Norwegens Auswahl wird nicht nur wegen des Heimvorteils extrem motiviert erwartet, es ist auch der erste Auftritt unter dem neuen Trainer Leif Gunnar Smerud, der zuvor neun Jahre lang die männliche U21 seines Heimatlandes unter seinen Fittichen hatte. Der 46-Jährige ist vorerst einmal interimistisch der Nachfolger von Björn Helge Riise, der nach der WM seinen Hut nehmen musste.

Harte Brocken in Gruppe 2

Auch bei Smerud sollte Caroline Graham Hansen eine zentrale Rolle spielen. Die 28-Jährige stürmt für den FC Barcelona. Sie gilt es in den Griff zu kriegen. "Für uns wäre es ein Traumszenario, gut zu starten und etwas mitzunehmen. Ich bin grundsätzlich positiv gestimmt", sagte Fuhrmann. Ein Erfolgserlebnis wäre auch insofern wichtig, als es in dieser Gruppe 2 nur starke Kontrahentinnen gibt. Zu Norwegen und Frankreich gesellt sich auch noch Portugal, jenes Team, das bei der WM den Amerikanerinnen ein 0:0 abgetrotzt hat und um ein Haar gewonnen hätte (Stangenschuss kurz vor Schluss).

ÖFb-Teamchefin Irene Fuhrmann Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Der Erstplatzierte zieht in das Semifinale ein, der Dritte muss in die Relegation gegen den Abstieg, der Vierte landet automatisch in der Zweitklassigkeit der Nations League (Liga B). So will es das Regulativ.

Die Vorfreude ist der ÖFB-Equipe deutlich anzumerken. "Endlich wieder Wettkampf-Atmosphäre", betonte Kapitänin Sarah Puntigam, die mit ihrer Ehefrau den 1. FC Köln verlassen und in den Vereinigten Staaten eine neue Herausforderung gefunden hat. Die 30-Jährige hat bisher drei Matches für Houston Dash bestritten.

Vier Ausfälle

Fuhrmann kann in Norwegen nicht ihre nominell stärkste Formation aufbieten. Die Frankenburgerin Laura Wienroither (WFC Arsenal) und Julia Hickelsberger-Füller (Hoffenheim) sind verletzungsbedingt nicht einsatzfähig, auch die Vöcklabruckerin Lisa Kolb (SC Freiburg) und Claudia Wenger (SKN St. Pölten) aus St. Ulrich bei Steyr meldeten sich kurzfristig angeschlagen ab. Dafür steht Annabel Schasching (SC Freiburg) aus St. Aegidi zur Verfügung.

Nations League, Liga A, Gruppe 2

1. Runde

Freitag, 19 Uhr: Norwegen – Österreich

Freitag, 21.10 Uhr: Frankreich – Portugal

Dienstag, 18.30 Uhr: Österreich – Frankreich

Dienstag, 19.15 Uhr: Portugal – Norwegen

Dienstag, 31. Oktober, Portugal – Österreich, Frankreich – Norwegen.

Donnerstag, 30. November: Frankreich – Österreich. Freitag, 1. Dezember: Norwegen – Portugal

Dienstag, 5. Dezember: Österreich – Norwegen, Portugal – Frankreich

