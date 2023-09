Österreichs Frauen-Fußballteam bricht einen Rekord

"Es wird ein besonderes Highlight." Österreichs Frauenfußball-Teamchefin Irene Fuhrmann ist voller Vorfreude auf das Nations-League-Heimspiel am Dienstag gegen Frankreich (18.30 Uhr, ORF 1): Mehr als 9000 Zuschauer werden Austria Wiens Generali-Arena füllen – so viele waren in Österreich noch nie bei einem Frauen-Fußballspiel dabei.

Die bisherige Bestmarke ist elf Jahre alt und liegt bei 3630 Zuschauerinnen und Zuschauern, die am 21. Oktober 2012 in St. Pölten das 0:2 gegen Russland im Play-off-Hinspiel sahen. "Jetzt haben wir, was wir immer wollten. Ich freue mich irrsinnig", sagte Verena Hanshaw, die ihr 100. Länderspiel bestreitet. "Besser geht es nicht für den Hunderter."

"Der Fanzuspruch kann uns helfen, den einen oder anderen Prozentpunkt herauszuholen", sagte Fuhrmann. Das wird gegen Frankreich auch notwendig sein: Gegen die WM-Viertelfinalistinnen, EM-Halbfinalistinnen und aktuelle Weltranglisten-Fünften waren in acht bisherigen Duellen zwei Unentschieden die Ausbeute. Fuhrmann schätzt Frankreich noch einmal "eine Stufe über Norwegen" ein, gegen das es zum National-League-Auftakt am vergangenen Freitag ein glückliches 1:1 gegeben hatte.

Frankreich ist klarer Favorit

"Wir können es alle kaum erwarten, vor so vielen Zuschauern gegen einen super Gegner zu spielen", sagte Sarah Puntigam. Die ehemalige Frankreich-Legionärin, die zwischen 2018 und 2022 bei Montpellier mit drei aktuellen französischen Teamspielerinnen zusammengespielt hat, weiß, was auf sie zukommt. "Die Französinnen sind ganz klar Favorit. Wir brauchen einen super Tag. Den werden wir haben, dann werden wir sie ärgern."

Zuschauerrekord im Fußball

183.513 Zuschauer füllten beim Herren-Länderspiel Brasiliens gegen Paraguay am 21. März 1954 das Maracana-Stadion in Rio de Janeiro. Beim entscheidenden Spiel der WM-Finalrunde 1950 zwischen Brasilien und Uruguay sollen je nach Quelle 199.854, 203.851 oder gar 220.000 Zuschauer im Maracana gewesen sein, offiziell werden 173.850 angegeben.

85.000 Zuschauer ist die Rekordkulisse bei einem Fußballspiel in Österreich: So viele waren beim 0:0 beim Herren-Länderspiel zwischen Österreich und Italien am 15. April 1923 auf der Hohen Warte in Wien.

91.553 Zuschauer ist der Rekord bei einem Damenspiel: Sie sahen im Camp Nou das 5:2 des FC Barcelona im Viertelfinalrückspiel der Champions League im März 2022 gegen Real Madrid.

3630 Zuschauer waren beim Frauen-Länderspiel zwischen Österreich und Russland 2012 in St. Pölten dabei. Dieser Rekord bei einem Frauenfußballmatch in Österreich wird heute pulverisiert. Auf Klubfußball-Ebene hält das Testspiel zwischen dem LASK und Geretsberg/Bürmoos zur Eröffnung der Raiffeisen-Arena mit 3500 Fans den Rekord.

