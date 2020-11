Österreichs Frauen brauchen einen Sieg

Bei einem hohen Sieg in Altach (18.30 Uhr, ORF Sport Plus live) gegen Serbien stehen die Chancen gut, um als einer der drei besten Gruppenzweiten direkt das Ticket zu lösen, anstatt ins Play-Off zu müssen. Die drittplatzierten Serbinnen können Österreich nicht mehr einholen.

Allerdings haben auch die Zweitplatzierten in anderen Gruppen gute Karten. Island (Gruppe F) liegt im internen Ranking derzeit aufgrund der besseren Tordifferenz vor Österreich. In der Gruppe H muss Österreich darauf hoffen, dass es beim Spiel Schweiz gegen Belgien kein Remis gibt. Dann wären die Belgierinnen wohl vor Österreich. In der Gruppe B ist auch die Chance groß, dass der Zweite Italien am Ende vor Österreich bleibt. "Wir schauen nur auf uns", sagt Teamchefin Irene Fuhrmann. Die letzten drei Tickets werden im April 2021 im Play-Off vergeben.