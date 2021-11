Eigentlich war alles ganz anders geplant: In den Heimspielen gegen Israel (heute, 20.45 Uhr) und Moldawien (Montag, 20.45) hätte Österreichs Fußball-Nationalmannschaft die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar fixieren sollen. Doch anstatt in einem ausverkauften Ernst-Happel-Stadion die entscheidenden Punkte einzufahren, muss man in der praktisch leeren Wörthersee-Arena in Klagenfurt heute die erste sportliche "Ehrenrunde" drehen – wobei der Begriff "Strafrunde" eigentlich