Österreichs EM-Testspiel gegen England wackelt

Eigentlich sollte Österreichs Fußballteam am 2. Juni in Middlesbrough gegen England seinen vorletzten EM-Test absolvieren. Derzeit wackelt dieses Match aber mehr denn je. Aufgrund der Covid-Einreiseverordnung der österreichischen Bundesregierung besteht ab dem 1. Juni ein Landeverbot für Flüge aus dem Vereinigten Königreich. Zudem müssten sich Personen, die aus Großbritannien einreisen, auch einer mindestens fünftägigen Quarantäne unterziehen. Österreich EM-Generalprobe steigt am 7. Juni gegen die Slowakei.

Seitens des ÖFB wird derzeit alles unternommen, um eine Ausnahmegenehmigung für dieses Spiel zu erhalten. Da sich die Mannschaft und der Betreuerstab in einer "Blase" befinden, in der ständig getestet wird, sei eine völlige Isolation während der Reise nach England möglich.

Doch auch für die EM selbst gibt es aktuell noch mehr Fragen als Antworten. Das beginnt bei den Zuschauern und endet bei den Einreisebestimmungen. Aktuell soll jedes Match vor Zuschauern gespielt werden. Bei den Spielen der ÖFB-Auswahl in Bukarest (gegen Nordmazedonien und die Ukraine) sowie in Amsterdam (gegen die Niederlande) sollen zwischen 25 und 33 Prozent der Plätze ausgelastet sein. Nach Schätzungen dürften rund 1400 Österreicher für das Match gegen Nordmazedonien in Rumänien zugelassen werden. Ein Teil der Tickets wurde dem Verband überlassen, um ihn an die Fanklubs zu verteilen. Der zweite Teil wurde verlost. Da die Kapazitäten reduziert werden, entscheidet die UEFA per Losverfahren, wessen Tickets gültig bleiben.

Der ÖFB-Fahrplan