Österreichs EM-Party startete leicht verspätet

Der Schlusspfiff beim 2:1 der österreichischen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien war noch nicht wirklich der Anpfiff für die EM-Party der Spieler. "Wir haben unsere Zeremonienmeister, die wissen genau, wie und wo man richtig feiert", sagte LASK-Torhüter Alexander Schlager nach seinem gelungenen Debüt. Und so war es dann auch. Im Stadion war es – abgesehen von den obligatorischen Bierduschen und der Ehrenrunde hin zu den Fans – noch verhältnismäßig verhalten. Zu groß waren die Bedenken, eine ähnlich opulente Feier auf dem Rasen wie im Jahr 2015 zu veranstalten. Der opulent inszenierten Feier war damals eine völlig verkorkste EM gefolgt.

Auch im VIP-Klub ließen sich die Spieler nur ganz kurz blicken. Danach ging es aber in einem vorab reservierten Lokal in der Wiener Innenstadt richtig zur Sache. Teamchef Franco Foda hatte der Mannschaft gleich nach dem Schlusspfiff für den gestrigen Sonntag freigegeben, um die Feiernacht auch richtig auskosten zu können. Ganz nach dem Motto: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Nur ein Unentschieden ließ Österreichs Team in den vergangenen sieben EM-Qualifikationsspielen zu. Gibt es ein besseres Argument, die Nacht zum Tag zu machen?

Vor allem aber bestätigt die steile Formkurve nach oben auch, dass das 2:4 in Israel tatsächlich der Knackpunkt in dieser EM-Qualifikation gewesen ist. Jede Zeile der Kritik war damals berechtigt, mehr als notwendig – und wie sich jetzt herausstellt, auch wirklich wichtig gewesen. Weil sie tatsächlich Spuren im Team hinterlassen hat.

"Schön dass wir die erste Schülermannschaft sind, die sich für die EM qualifiziert hat", sagte etwa Julian Baumgartlinger am Samstag im Happel-Stadion. Er spielte damit auf ein Zitat von ÖFB-Präsident Leo Windtner am Flughafen in Haifa an, das von Boulevardmedien völlig aus dem Kontext gerissen worden war. Seine Aussage "Beim zweiten Gegentor haben wir uns wie eine Schülermannschaft verhalten" würde vor Gericht jederzeit dem Wahrheitsbeweis standhalten. Dass daraus eine "Wir sind eine Schülermannschaft"-Schlagzeile gemacht wurde, war nicht korrekt. Letztendlich hat die Mannschaft dann aber rechtzeitig den Schalter umgelegt und ihre unbestrittenen Qualitäten ausgespielt.

Ullmann im Teamkader

Teamchef Foda erspart mit David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Andreas Ulmer und Konrad Laimer sieben Spielern mit besonders hohem Spiel- beziehungsweise Flugpensum die Reise zum morgigen Spiel in Lettland. Der Kader ist groß genug, um auch anderen Spielern eine Chance zu geben. So kommt auch der gestern nachberufene Oberösterreicher Max Ullmann zu seinem Nationalteamdebüt.

Alle Infos zur Europameisterschaft 2020

Gruppenköpfe bei der EM

Gruppe A in Rom und Baku: Italien Weltrangliste 15

Gruppe B in Kopenhagen und St. Petersburg: Russland 37

Gruppe C in Amsterdam und Bukarest: Niederlande 12

Gruppe D in London und Glasgow: England 4

Gruppe E in Bilbao und Dublin: Spanien 8

Gruppe F in Budapest und München: Deutschland 16

Weitere bisher qualifizierte Teams

Belgien 1

Frankreich 2

Portugal 6

Kroatien 7

Schweden 18

Polen 21

Ukraine 22

Österreich 25

Türkei 32

Tschechien 43

Finnland 55

Auslosung der EM-Gruppen

20. November in Bukarest

Nations-League-Play-off

20 der insgesamt 24 EM-Startplätze werden über die EM-Qualifikation vergeben, die letzten vier Tickets werden im Nations-League-Play-off ausgespielt und gehen an die Sieger von vier Viererturnieren, die im K.-o.-System mit je einem Spiel ausgetragen werden.

Im Nations-League-Play-off sind jeweils die vier Sieger der Nations-League-Ligen von 2018 vorgesehen. Sofern sich diese bereits auf normalem Weg für die EM qualifiziert haben, erhalten die nächstgereihten Teams innerhalb der Liga ihren Startplatz. Sind in einer Liga weniger als vier Teams verfügbar, weil alle anderen qualifiziert sind, geht der Play-off-Platz an das nächstbeste Team einer unteren Liga.

Die Auslosung erfolgt am 22. November in Nyon. In allen vier Gruppen trifft das bestgereihte Team in der Nations-League-Gesamtwertung im Halbfinale am 26. März auf das schlechtestgereihte, die beiden Aufsteiger spielen am 31. März um einen EM-Platz.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at